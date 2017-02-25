Milas Basınından Genç Kalemlere Destek

Muğla'nın Milas ilçesinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas'ta yayın yapan yerel gazeteler arasında eğitim işbirliği protokolü...

Muğla'nın Milas ilçesinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milas'ta yayın yapan yerel gazeteler arasında eğitim işbirliği protokolü yapıldı.

Muğla Genç Kalemler projesi kapsamında açılan Genç Kalemler Kulübü'nde görev alan öğrencilerin yazdığı yazıların, Milas'ta yayın yapan gazetelerde yayınlanmasını sağlamak ve Genç Kalemler kulübünde görev alan öğrencilere yazarlık kariyeri konusunda destek olmak amacıyla Milas Kaymakamlığı, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçede yayın yapan yerel gazeteler arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol hakkında açıklama yapan Milas Kaymakamı Eren Arslan; "Bugün eğitim alanında yapmış olduğumuz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu bir projeyi sizlerle paylaşmaktan ve sizinle bu konuda bir protokol imzalamak için bir araya geldik. Eğitimi sadece akademik başarı, belli dersler ve sınavlardan elde edilen netice olarak görmüyoruz. Biz eğitimi bir bütün olarak, hayatın her safhasında yer alması gereken, çocuklarımızın sadece akademik başarı değil sosyal alanda, sportif alanda, edebi alanda her alanda kendisini geliştirmiş, kendisine güvenen ve nitelikli birer birey olarak yetişmesi için gayret gösteriyoruz. Bu projede bu anlamda hazırlandı. Proje kapsamında öğrencilerimiz edebi anlamda şiir, yazı, makale yazacaklar. Bu yazıları komisyonumuz inceleyip paylaşıma değer gördüklerini sizin vasıtanızla gazetelerde yayınlanması suretiyle vatandaşlara, kamuoyuna ulaştırılacak. Hedefimiz öğrencilerimizde bir heves bir istek oluşturmak. Sizlerin vasıtası ile daha geniş kitlelere bunun ulaşmasını sağlamak. Belki bu proje içerisinde çocuğumuz gelecekte şiir kitaplarıyla, romanlarıyla, hikaye kitaplarıyla edebiyat dünyasında yer alabilecek yetenekte yetişmiş olacak. Milas'tan bir yazar çıkmış olacak" dedi.

Projedeki amacın öğrencilere bir fırsat vermek ve ortam oluşturmak olduğunu belirten Kaymakam Arslan; "Sizin vasıtanızla da kamuoyuna bunu sunmak istiyoruz. Ben bu projeyi hazırlayan Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Sizlere de bu projeye el uzatıp, katkı sunduğunuz için teşekkür ediyorum. İnşallah bu gençlerin, çocukların arasından edebiyat dünyasında Nobel'i alan bir çocuğumuz çıksın. Bu olamayacak bir hayal değil. Bizler sadece bir hedef gösteriyoruz" dedi.

Kaymakam Arslan'ın açıklamalarının ardından protokol katılımcılar tarafından imzalandı.