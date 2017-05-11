Milas Belediyesi’nden Engellilere Hizmet Kolaylığı

Muğla'nın Milas ilçesinde belediye tarafından engelli vatandaşların hizmet binalarında sıkıntı yaşamaması için bir takım düzenlemeler yaparak hizmette...

Muğla'nın Milas ilçesinde belediye tarafından engelli vatandaşların hizmet binalarında sıkıntı yaşamaması için bir takım düzenlemeler yaparak hizmette kolaylık sağladı.

Sosyal Belediyecilik çalışmaları ile örnek projelere imza atan Milas Belediyesi engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırma adına yeni hizmetleri hayata geçiriyor. Daha önce hizmete sunduğu Engelli Nakil aracı ile vatandaşların takdirini toplayan Milas Belediyesi şimdide Hizmet binaları, Düğün ve Toplantı Salonu, Çöllüoğlu Hanı ve Engelli vatandaşların nakillerinde kullanılmak üzere 4 adet tekerlekli sandalyeli nakil aracını hizmete sunuyor.

Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan engelli vatandaşların merdivenleri daha kolay çıkması için tasarlanan "Engelli Merdiven Aracı'ndan 4 adet satın alan Milas Belediyesi engelli vatandaşların her türlü Belediye hizmetlerinden yararlanmasını kolaylaştırıyor. Milas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan yeni engelli merdiven araçları gerektiğinde engelli vatandaşların nakilleri sırasında da kullanılabilecek.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yaptığı açıklamada; "Bugüne kadar yaptığımız birçok düzenleme ve çalışma ile engelli kardeşimizin hayatlarına dokunduk. Daha önce hizmete sunduğumuz Engelli Nakil aracımız vatandaşlarımız tarafından beğeni topladı. Yeni aldığımız Engelli Merdiven araçlarımız ile de yine birçok engelli kardeşimizin hayatlarını kolaylaştıracağız. Her alanda yaptığımız çalışmalarda onları unutmuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir" dedi.