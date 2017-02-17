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Milas Belediyespor Antalya’ya Gidiyor

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Milas Belediyespor Antalya’ya Gidiyor
Büyük Erkekler İkinci Voleybol Ligi'nde zirve ve Play Off mücadelesi yapan Muğla'yı ve Milas'ı temsil eden Milas Belediyespor ligin en zor ve en heyecanlı...

Büyük Erkekler İkinci Voleybol Ligi'nde zirve ve Play Off mücadelesi yapan Muğla'yı ve Milas'ı temsil eden Milas Belediyespor ligin en zor ve en heyecanlı maçı için Antalya'ya gidiyor.

Ligin ikinciliği için yarıştığı Antalya Alanya Belediyespor ile ligde ikinci maçını yapacak olan Milas Belediyespor Voleybol Takımında tek hedef iyi oyun ve galibiyet olarak belirlendi.

2017 - 2018 voleybol sezonunda Birinci Ligde yer almak ve mücadele etmek isteyen Milas Belediyespor takımı ligde kendisi ile aynı puana sahip ve averajla ikinci sırada yer alan rakibi Alanya Belediyespor'a Milas Spor Salonu'nda oynadığı ilk karşılaşmada 3 - 1 yenilmiş ve haftayı puansız kapatmıştı.

Rövanş maçını almak için oynayacaklar

2016 - 2017 voleybol sezonunda lig mücadelesinde başarılı bir grafik çizen Milas Belediyespor üst üste aldığı seri galibiyetlerle kendi grubuna damgasını vurmuştu.

Teknik Sorumluluğunu Osman Çakıray'ın antrenörlüğünü Sefa Koşar'ın yaptığı Milas Belediyespor Büyük Erkekler Voleybol Takımı 19 Şubat Pazar günü oynayacağı Alanya Belediyespor maçına Milas Spor Salonunda yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor.

Pazar günü oynayacakları Alanya Belediyespor deplasman karşılaşmasını kazanmak için Antalya'ya gideceklerini belirten Milas Belediyespor Voleybol Takımı sporcuları yaptıkları ortak açıklamada Alanya Belediyepor'u yenerek hem ilk maçın rövanşını almak hem de en yakın rakipleri olan Alanya Belediyepor ile puan farkını açarak ligi ikinci sırada tamamlayarak Play Off karşılaşmalarına kalmak istediklerini söylediler.

Takım olarak bugüne kadar oynadıkları lig maçlarında başarı grafiklerini arttırarak sürdürdüklerini vurgulayan Milas Belediyespor Voleybol Takımı sporcuları "mücadelemizdeki en güzel güç bizleri her zaman destekleyen ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan Milaslı taraftarlarımızdır" dediler.

Antalya Alanya'ya umutlu gideceklerini vurgulayan Milas Belediyespor Voleybol Takımı sporcuları karşılaşmadan istedikleri 3 puanı alarak Milas'a döneceklerini söylediler.

Milas Belediyespor Antalya’ya Gidiyor

Milas Belediyespor Antalya’ya Gidiyor

Milas Belediyespor Antalya’ya Gidiyor

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