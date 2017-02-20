Milas Belediyespor Hedef Çıtasını İkincilikten Şampiyonluğa Yükseltti

Büyük Erkekler Türkiye İkinci Ligi'nde Birinci Lige yükselme mücadelesi veren Muğla'yı ve Milas'ı temsil eden Milas Belediyespor hafta sonu deplasmanda...

Büyük Erkekler Türkiye İkinci Ligi'nde Birinci Lige yükselme mücadelesi veren Muğla'yı ve Milas'ı temsil eden Milas Belediyespor hafta sonu deplasmanda oynadığı Alanya Belediyespor karşılaşmasını 3-1 kazanarak hedef çıtasını ikincilikten şampiyonluğa yükseltti.

Ligde rakibi Alanya Belediyespor ile ikincilik için yarışan Milas Belediyespor ilk yarıda Milas'ta 3-1 yenildiği rakibini Antalya'da 3-1 yenerek ikincilik mücadelesinde rakibinden 3 puan öne geçti.

Milas Belediyespor fırtına gibi esiyor

2016 - 2017 voleybol sezonunda ligde başarılı mücadelesini sürdüren Milas Belediyespor son olarak Antalya deplasmanından da Milas'a mutlu bir şekilde döndü.

Averajla lig ikinciliği sırasında yer alan Alanya Belediyespor karşısında son derece başarılı bir oyun sergileyen Milas Belediyespor maçın ilk setini 27-25 kazandı ve skoru 1-0 yaptı. Maçın ikinci setini 25-21 alan ev sahibi takım skoru 1-1'e eşitledi.

Maçın üçüncü setini 25-18 ve dördüncü seti 29-27 alan Milas Belediyespor ligin en zor maçında Alanya Belediyespor'u 3-1 yenerek rakibi ile puan farkını da 3'e çıkardı.

Adım adım şampiyonluk

Bursa Voleybol'a deplasmanda 3-0 yenilen lig lideri Seydikemer Belediyespor ile Milas Belediyespor arasındaki puan farkı da alınan Alanya galibiyeti ile 2'ye indi.

Voleybol liginin son iki haftası öncesinde başarı grafiğini yükselten Milas Belediyespor artık lig ikinciliğinden şampiyonluğa giden yolda durmaksızın ilerliyor.

Başkana söz verdiler

Alanya maçı öncesinde kulüp başkanları Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı ziyaret eden voleybol takımı sporcuları Başkan Tokat'a verdikleri galibiyet ve iyi oyun sözünü de aldıkları Alanya galibiyeti ile tutmuş oldu.