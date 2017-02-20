  • BIST 88.813
  • Altın 144,373
  • Dolar 3,6315
  • Euro 3,8570
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Milas Belediyespor Hedef Çıtasını İkincilikten Şampiyonluğa Yükseltti

» »
Milas Belediyespor Hedef Çıtasını İkincilikten Şampiyonluğa Yükseltti
Büyük Erkekler Türkiye İkinci Ligi'nde Birinci Lige yükselme mücadelesi veren Muğla'yı ve Milas'ı temsil eden Milas Belediyespor hafta sonu deplasmanda...

Büyük Erkekler Türkiye İkinci Ligi'nde Birinci Lige yükselme mücadelesi veren Muğla'yı ve Milas'ı temsil eden Milas Belediyespor hafta sonu deplasmanda oynadığı Alanya Belediyespor karşılaşmasını 3-1 kazanarak hedef çıtasını ikincilikten şampiyonluğa yükseltti.

Ligde rakibi Alanya Belediyespor ile ikincilik için yarışan Milas Belediyespor ilk yarıda Milas'ta 3-1 yenildiği rakibini Antalya'da 3-1 yenerek ikincilik mücadelesinde rakibinden 3 puan öne geçti.

Milas Belediyespor fırtına gibi esiyor

2016 - 2017 voleybol sezonunda ligde başarılı mücadelesini sürdüren Milas Belediyespor son olarak Antalya deplasmanından da Milas'a mutlu bir şekilde döndü.

Averajla lig ikinciliği sırasında yer alan Alanya Belediyespor karşısında son derece başarılı bir oyun sergileyen Milas Belediyespor maçın ilk setini 27-25 kazandı ve skoru 1-0 yaptı. Maçın ikinci setini 25-21 alan ev sahibi takım skoru 1-1'e eşitledi.

Maçın üçüncü setini 25-18 ve dördüncü seti 29-27 alan Milas Belediyespor ligin en zor maçında Alanya Belediyespor'u 3-1 yenerek rakibi ile puan farkını da 3'e çıkardı.

Adım adım şampiyonluk

Bursa Voleybol'a deplasmanda 3-0 yenilen lig lideri Seydikemer Belediyespor ile Milas Belediyespor arasındaki puan farkı da alınan Alanya galibiyeti ile 2'ye indi.

Voleybol liginin son iki haftası öncesinde başarı grafiğini yükselten Milas Belediyespor artık lig ikinciliğinden şampiyonluğa giden yolda durmaksızın ilerliyor.

Başkana söz verdiler

Alanya maçı öncesinde kulüp başkanları Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ı ziyaret eden voleybol takımı sporcuları Başkan Tokat'a verdikleri galibiyet ve iyi oyun sözünü de aldıkları Alanya galibiyeti ile tutmuş oldu.

Milas Belediyespor Hedef Çıtasını İkincilikten Şampiyonluğa Yükseltti

Milas Belediyespor Hedef Çıtasını İkincilikten Şampiyonluğa Yükseltti

Milas Belediyespor Hedef Çıtasını İkincilikten Şampiyonluğa Yükseltti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydın’da Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Yıldırımlı Minikler Ormancılık Müzesi’nde20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Yeni Milasspor Şampiyonluğa Koşuyor20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Beldeevleri Kadınlar Korosu Sahne Aldı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Bitlis Belediyesinden Gitar, Tiyatro Ve Bağlama Kursu20 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • İyi Dersler Şoför Amca Projesi20 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Elanur’dan Alınan Kan Örnekleri Almanya’ya Gönderildi20 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
  • Sungurlu’da Kamyoncular Tmo’si Önünde Eylem Yaptı20 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
  • Mezitli Belediyesi, Yeni Hizmet Binası İçin İhaleye Çıkıyor20 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
  • ’İçiciyim’ Dedi, 8 Yıl Hapis Cezası Aldı20 Şubat 2017 Pazartesi 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti