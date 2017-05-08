Milas Festivale Odaklandı

12-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği için tanıtım toplantısı düzenlendi.

12-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği için tanıtım toplantısı düzenlendi. Festival programıyla ilgili ayrıntılı bilgi aktarılan toplantıda, Milas için birlik-beraberlik vurgusu yapıldı.

Balık üretimi noktasında önemli bir potansiyele sahip olan Milas, 12-18 Mayıs tarihleri arasında 1. Uluslararası Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenlikleri'ne ev sahipliği yapacak. Milas Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda ve Milas Kaymakamlığı, Milas Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Milas Ticaret Odası, Su Ürünleri Üreticileri ve Derneklerinin paydaşlığında düzenlenecek olan festival, için tanıtım toplantısı düzenlendi. Milas Halk Eğitimi Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında düzenlenen toplantıya; kurum amirleri, STK temsilcileri, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı. Toplantı, festival tanıtım videosunun gösterimiyle başladı.

İlçenin kalkınması, tanıtılması ve ekonomiden hak ettiği payı alabilmesi adında stratejik bir plan oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas için birlik ve beraberliğin sağlanmasına dikkat çekerek şunları kaydetti: "Festival projesinin çıkışında hedefimiz; Milas'ın sahip olduğu tarihi kültürel, doğal zenginlikleri sadece Türkiye'ye değil dünyaya tanıtmaktır. Yine ilçemiz balıkçılık sektör bazında lider konumundadır. Bu nedenle ilçemizin bu yönünü ön plana çıkarmak ayrıca balığın besin değeri açısından sağlıklı yaşama olan katkısını vurgulamak hem de ülke ekonomisine olan katkısının bilinirliğinin artırılması gerekiyor. Emin olun Milas'ın dışında hiç kimse burada böyle bir üretim olduğunu, burada böyle bir ekonomik değer olduğunu bilmiyor. Hatta Milas'ta yaşayıp da ilçenin tarihi kültürel değerlerinden haberdar olmayan insanlarımızda var. Benim gidip gördüğüm yerleri görmeyen onlarca Milaslıyla karşılaştım. Çok samimi olarak söylüyorum Milas bunu hak etmiyor. Milas daha iyisini hak ediyor. Bunu bu salondakiler katkı sunarak başaracak. Bizden bir başkası gelip bizim adımıza herhangi bir şey ortaya koymayacak. Hep söylediğim bir şey var artık dünyada ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Bu çok önemli! O yüzden şehrimizi daha yaşanılır, daha müreffeh, daha güzel, tanınan, ekonomiden daha fazla pay alan bir şehir yapmak durumundayız. Hepimizin tanımlanmış görevleri, sorumlulukları var. Ancak bunun dışında da hepimizin vatandaşlık sorumluluğuyla bilgimizi, emeğimizi, kurumlarımızın gücünü bir araya getirmemiz lazım. İnşallah bu festival bu anlamda bir başlangıç olur ve devamında daha güzel etkinlikleri hep birlikte başaracağız. Yine bir eksiklik olarak gördüğüm bir nokta var o da stratejik bir planımızın olmamasıdır. Milas'ın neyi var, neyi yok emin olun bilmiyoruz. Bu bilgilerin derlenmiş toplanmış bir araya getirilmiş bir hali yok. Aynı konuda belki farklı konularda çalışmalar yürütüyor ama birbirlerinden haberleri yok, koordinasyon yok. Bu para, zaman ve emek israfı demek. Buna da derhal dur dememiz lazım. Ben bu anlamda ilçemizin bir stratejik planı oluşturulması için gereken talimatı verdim. Bunun alt yapısı çalışılıyor. Bunu yaparsak gücümüzü birleştirmiş oluruz. Hepinize festivale verdiğiniz desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Bundan sonraki etkinliklerde, ilçemizi ilgilendiren her konuda aynı işbirliği ve dayanışmanın devam etmesini temenni ediyorum."

Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Kaymakam Arslan'ın ardından kürsüye gelerek festival programıyla ilgili ayrıntılı bilgi aktardı.

12 Mayıs günü festivale start verileceğini ifade eden Bal; "Macaristan, Litvanya, Letonya, Kosova, Makedonya, Bulgaristan'dan 36 öğrenci ve 12 öğretmen festivale katılım için Milas'a gelecek. Havalimanında karşılayacağımız misafirleri, ilçedeki öğrencilerimizin ve velilerimizin evlerine yerleştireceğiz. Ortaokullarımızca hazırlanan fen, matematik ve teknolojik alanında eserleri sergilenecek ve Milas Mucidini Arıyor sergisi açılacak. Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince hazırlanan Çocuk Oyuncakları Sergisi açılacak. İlk gün etkinlikleri, Menteş Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Okulu tarafından hazırlanan engelli öğrenci gösterileriyle son bulacak. 13 Mayıs'ta Özilkem Kır Düğün Bahçesi'nde tanışma kahvaltısı ve çocuk oyunları yapılacak. Daha sonra kültür gezisi kapsamında; Gümüşkesen, Çölloğlu, Kurşunlu Camii ve Hekatomnos Mezar Anıtı gezilecek. Akşam Amfi Tiyatro'da 6 ülkeden gelen misafirlerin gösterileri ve Halk Eğitimi Merkezi'nin gösterileri sunulacak. 14 Mayıs'ta İncirliin Mağarası gezisi ve çocuk oyunları, Güllük'te balık tutma yarışması ve stant etkinlikleri gerçekleştirilecek. Güllük tekne gazeisi, balık çiftlikleri ve üretim tesisleri gezisi, İasos gezisi ile burada çocuk oyunları oynanacak. Akşam ise Amfi Tiyatroda Halk Eğitim Merkezi gösteri ve konseri olacak. 15 Mayıs'ta Çomakdağ gezisinde temsili düğün gösterisi, çocuk oyunları gösterileri, Türk sanat müziği konseri yapılacak. 16 Mayıs'ta festival kortej yürüyüşü tüm kurumlarla birlikte yapılacak. Festival açılış töreni ve konuşmalar, 5 bin öğrenci ile topaç çevirme rekoru gerçekleştirilecek. Aynı gün stant gezileri, balık firmalarının ve Halk Eğitim Merkezi'nin balık temalı sergileri gezilecek. Su ürünleriyle ilgili yemek şovları ve yarışması düzenlenecek. Kapıkırı gezisi ve akşam yine konser etkinliği olacak. 17 Mayıs'ta Atapark'ta kurulan stantlar gösterime açık olacak. 3 bin 300 öğrenciyle şehir stadyumunda, en büyük balık figürü oluşturma alanında Guinness Dünya Rekoru denemesi yapılacak. Halk Eğitimi Merkezi'nde bakanlık, Ege Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi'nden gelecek olan akademisyenlerin katılımı ile Milas'tan dünyaya balığın yolculuğu konusunda panel yapılacak. Gastronomi uzmanlarından balık köftesi yapımı hakkında bilgi verilecek. Halk Eğitim gösterileri de düzenlenecek. 18 Mayıs günü yani festivalimizin son günü misafir öğrencilerimizi Ankara'ya götürerek burada çeşitli geziler ve çocuk oyunları gösterileri yapılacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından salondakiler, festival kapsamında etkinliklere destek olacaklarını belirterek çeşitli sponsorluklarla etkinliklere destek oldu.