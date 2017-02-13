Milas Kaymakamı Arslan Kırsalda Ziyaretlerini Sürdürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde Kaymakam Eren Arslan, ilçe mahallelerini tanımak, vatandaşlarla buluşup sorunları mahallinde görüp görüşmek ve çözüme yönelik...

Muğla'nın Milas ilçesinde Kaymakam Eren Arslan, ilçe mahallelerini tanımak, vatandaşlarla buluşup sorunları mahallinde görüp görüşmek ve çözüme yönelik adımları hızlandırmak üzere başlattığı mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın bu çerçevedeki son ziyaret adresi Bahçeburun Mahallesiydi.

Bahçeburun Mahallesi ziyaretinde Kaymakam Arslan'a; Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Eşref Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Toplum Sağlığı Sorumlu Tabibi Dr. Barış Akıncılar, Milas Aydem Müdürü Atilla Uzunoğulları, Telekom Müdür Vekili Şener Keleş ve Kaymakamlık Çalışanları eşlik ettiler.

Kaymakam Arslan ve beraberindeki heyeti Bahçeburun Mahalle Muhtarı Mustafa Çamlıbelen ve vatandaşlar mahalle girişinde karşıladılar. Mahalle kahvesinde mahalle sakinlerinin dile getirdikleri sorun ve talepleri not alan Kaymakam Arslan, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması konusunda kurum amirlerine talimat verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve beraberindeki heyetle mahallede bulunan İlkokulu gezen Kaymakam Arslan, öğrencilere kitap hediye etti. Ayrıca Öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürü'nden okul hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Arslan ve beraberindekiler, okul ziyaretinin ardından mahalleden ayrıldılar.