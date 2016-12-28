  • BIST 77.400
  • Altın 129,661
  • Dolar 3,5360
  • Euro 3,6906
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 9 °C
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Milas Mezbahası Kalitesini Onaylattı

» »
Milas Mezbahası Kalitesini Onaylattı
Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Milas Mezbahası uluslararası gıda güvenliğine ve hijyen standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığı anlamına...

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Milas Mezbahası uluslararası gıda güvenliğine ve hijyen standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığı anlamına gelen ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistem sertifikası aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Milas'ında aralarında yer aldığı Menteşe ve Marmaris Mezbahaları, uluslararası gıda güvenliğine ve hijyen standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığı anlamına gelen ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistem sertifikasının devamlılığını sağlayarak kalitesini bir kez daha kanıtladı.

Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli et ihtiyacını karşılamak için hizmet veren, bu yönde çalışmalarını titizlikle yürüten Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezbahalara Türkak Akreditasyonlu denetmen kuruluş tarafından mezbaha işletmelerinin tüm üniteleri HACCP(Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) gıda güvenliği ve hijyen yönünden yıllık gözetim ve denetimler yapıldı.

Gerçekleştirilen denetim ve gözetimlerin ardından Menteşe, Milas ve Marmaris mezbahalarının uluslararası gıda güvenliğine ve hijyen standartlarına uygun kırmızı et üretimi yapıldığını gösteren ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistem sertifikasının devamlılığı sağlandı.

Konu ile ilgili görüşlerini aktaran Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç "Mezbaha tesislerimiz gerekli modernizasyon ve iyileştirme çalışmalarını 2014 yılında tamamlamış ve bu belgelere sahip olmuştu. Tesislerimiz yapılan denetimlerinin ardından ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistem sertifikasının devamlılığını sağlaması ile vatandaşa sağlıklı ve güvenilir gıda hizmeti anlamındaki kalitesini bir kez daha kanıtladı. Vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı hizmetler sunmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Milas Mezbahası Kalitesini Onaylattı

Milas Mezbahası Kalitesini Onaylattı

Milas Mezbahası Kalitesini Onaylattı

Milas Mezbahası Kalitesini Onaylattı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çankaya Zabıtası’ndan Yılbaşı Denetimi28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Ortahisar Belediyesi’nden Çocuklar İçin Yeni Oyun Parkları Kuruluyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • “Otomotiv Sektöründe Yerli Üretim Gönülden Desteklenmeli”28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Eflani, Turizmden Umutlu28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Burhaniye’ De Banka Müdürlerinin Üniversite İşbirliği28 Aralık 2016 Çarşamba 12:38
  • Saski İçmesuyu Ağını Genişletiyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Murat 124 Sevdalıları Yeni Üyelerini Bekliyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Burhaniye Zeytinyağları 81 İle Gidiyor28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Elektrik Tellerine Dizilen Güvercinler Notaları Andırdı28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
  • Yeni Genel Sekreter Barçın, Basın Mensupları İle Tanıştı28 Aralık 2016 Çarşamba 12:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti