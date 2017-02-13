Milas Topaç Çevirme Yarışması İle Guinness’e Başvurdu

Muğla'nın Milas ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri...

Muğla'nın Milas ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun desteğiyle Topaç Çevirme Yarışması düzenlenecek. En az 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşmesinin planlandığı yarışma için Guinness'e de başvuruda bulunuldu.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun desteğiyle Mayıs ayı içerisinde Topaç Çevirme Yarışması düzenleyeceklerini açıkladı.

Yarışma için başlatılan çalışmaların devam ettiğini ve çalışmalar kapsamında ilçemize gelen 2 bin topacın okullara teslim edildiğini belirten Bal, "okullarımızdaki öğrencilerin katılımıyla yarışmamız gerçekleşecek. Yarışma için 5 bin civarında topaç temin ettik. Bunların 2 bin adeti elimize ulaştı. Bu topaçları okullarımıza gönderdik. Kalan sayıda önümüzdeki günlerde gelecek. Yarışma için başvurularımız başladı. 22 Nisan tarihine kadar başvurular alınmaya devam edilecek. Mayıs ayı içerisinde de yarışmamız başlayacak. 3 gün sürecek olan yarışmanın ardından ödül töreni yapılacak" dedi.

Guinness'e başvuru yapıldı

Yarışma kapsamında aynı anda yaklaşık 2 bin kişiyle aynı anda topaç çevrime yapılacağını ifade eden Bal, bunun için de Guinness'e başvuruda bulunduklarını söyledi.

Çocuklar oyun oynar

Günümüz çocuklarının giderek daha çok bilgisayar, cep telefonu ve sosyal medya bağımlısı olduğuna da dikkat çeken Bal, "Bizim bu yarışmadaki amacımız çocuklarımızın daha çok sokaklarda oyun oynamasını sağlamak. Yetişkinler oyundan hoşlanır, ancak çocuklar oyun oynar. Oynamak çocuğun fiziksel, bilişsel gelişimini ve yaratıcı olmasını sağlar. Oyun oynarken çocuk, ailesinin ve toplumun bireyi olduğu kadar, oyun topluluğunun da eşit bir üyesidir. Oyunu çocuk, kendini kanıtlama, doygunluk sağlama ve eğlenme aracı olarak kullanır. Öte yandan oyunun çocuğu yetişkin yaşamına hazırlayan, onu etkin kılan bir yanı olduğu da hatırdan çıkartılmamalıdır. Aynı zamanda her çocuğun yaşamı için gerekli olan bir etkinliktir. Oyun; çocuğun kendini tanımasına ve kendini başkalarından ayıran özelliklerinin bilincine varmasına yardımcı olur" dedi.