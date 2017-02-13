  • BIST 88.496
  • Altın 145,898
  • Dolar 3,6900
  • Euro 3,9254
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 7 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Milas Topaç Çevirme Yarışması İle Guinness’e Başvurdu

» »
Milas Topaç Çevirme Yarışması İle Guinness’e Başvurdu
Muğla'nın Milas ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri...

Muğla'nın Milas ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun desteğiyle Topaç Çevirme Yarışması düzenlenecek. En az 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşmesinin planlandığı yarışma için Guinness'e de başvuruda bulunuldu.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nun desteğiyle Mayıs ayı içerisinde Topaç Çevirme Yarışması düzenleyeceklerini açıkladı.

Yarışma için başlatılan çalışmaların devam ettiğini ve çalışmalar kapsamında ilçemize gelen 2 bin topacın okullara teslim edildiğini belirten Bal, "okullarımızdaki öğrencilerin katılımıyla yarışmamız gerçekleşecek. Yarışma için 5 bin civarında topaç temin ettik. Bunların 2 bin adeti elimize ulaştı. Bu topaçları okullarımıza gönderdik. Kalan sayıda önümüzdeki günlerde gelecek. Yarışma için başvurularımız başladı. 22 Nisan tarihine kadar başvurular alınmaya devam edilecek. Mayıs ayı içerisinde de yarışmamız başlayacak. 3 gün sürecek olan yarışmanın ardından ödül töreni yapılacak" dedi.

Guinness'e başvuru yapıldı

Yarışma kapsamında aynı anda yaklaşık 2 bin kişiyle aynı anda topaç çevrime yapılacağını ifade eden Bal, bunun için de Guinness'e başvuruda bulunduklarını söyledi.

Çocuklar oyun oynar

Günümüz çocuklarının giderek daha çok bilgisayar, cep telefonu ve sosyal medya bağımlısı olduğuna da dikkat çeken Bal, "Bizim bu yarışmadaki amacımız çocuklarımızın daha çok sokaklarda oyun oynamasını sağlamak. Yetişkinler oyundan hoşlanır, ancak çocuklar oyun oynar. Oynamak çocuğun fiziksel, bilişsel gelişimini ve yaratıcı olmasını sağlar. Oyun oynarken çocuk, ailesinin ve toplumun bireyi olduğu kadar, oyun topluluğunun da eşit bir üyesidir. Oyunu çocuk, kendini kanıtlama, doygunluk sağlama ve eğlenme aracı olarak kullanır. Öte yandan oyunun çocuğu yetişkin yaşamına hazırlayan, onu etkin kılan bir yanı olduğu da hatırdan çıkartılmamalıdır. Aynı zamanda her çocuğun yaşamı için gerekli olan bir etkinliktir. Oyun; çocuğun kendini tanımasına ve kendini başkalarından ayıran özelliklerinin bilincine varmasına yardımcı olur" dedi.

Milas Topaç Çevirme Yarışması İle Guinness’e Başvurdu

Milas Topaç Çevirme Yarışması İle Guinness’e Başvurdu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çaycuma Emniyeti Kreşlerde Meslek Tanıtımı Yaptı13 Şubat 2017 Pazartesi 14:28
  • Esnafa Kredi Müjdesi13 Şubat 2017 Pazartesi 14:28
  • Kadınların Yaşadığı Zorluklar Bu Sergide Anlatılacak13 Şubat 2017 Pazartesi 14:28
  • İşyeri Yanan Esnafın Yarasını Sardılar13 Şubat 2017 Pazartesi 14:28
  • Mersin Şehir Hastanesi Ulaşımını Belediye Otobüsleri Sağlıyor13 Şubat 2017 Pazartesi 14:23
  • Karahallılılar ‘Tarhana Gecesi’nde Buluştu13 Şubat 2017 Pazartesi 14:18
  • 14 Şubat’ta 23 Çift Melikgazi’de “Evet” Diyecek13 Şubat 2017 Pazartesi 14:18
  • Bolu Zabıtasından İşyerlerine Sıkı Denetim13 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
  • Akhisarlı Kadınlara Mikro Kredi Anlatıldı13 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
  • Başkan Karaosmanoğlu, Köylüleri Ziyaret Etti13 Şubat 2017 Pazartesi 14:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti