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Milaslı Özbudun’a Unesco’dan Ödül

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Milaslı Özbudun’a Unesco’dan Ödül
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Milaslı Haldun Özbudun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde UNESCO'nun kendisine layık gördüğü ödülü düzenlenen...

Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Milaslı Haldun Özbudun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde UNESCO'nun kendisine layık gördüğü ödülü düzenlenen törenle aldı. Özbudun, aldığı ödülle Milaslıların gurur kaynağı oldu.

Harran Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Milaslı Haldun Özbudun'a UNESCO tarafından ödül verildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Dicle Üniversitesinde gerçekleştirilen ödül töreninde; Milaslı Haldun Özbudun UNESCO tarafından kendisine layık görülen ödülü aldı.

Özbudun, aldığı ödülle Milaslıların gurur kaynağı oldu.

Özbudun; 2017 yılı GÖRSED "Yılın Görsel Sanatlar Eğitimcisi Ödülü, 2017 yılı VAEA "Visual Arts Teacher of the Year Award ödüllerine layık görüldü. Milaslı Özbudun, aldığı ödülle ilgili açıklamasında "Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO)" tarafından kurulan "Uluslararası Sanat Yoluyla Eğitim Derneği (International Society for Education Through Art - InSEA)"nın Türkiye Temsilcisi "Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği - GÖRSED (Visual Arts Education Assocation - VAEA)" tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı kapsamında "(2017) Yılın Görsel Sanatlar Eğitimcisi Ödülü" şahsıma verildi. 26 yıllık sanat eğitimi yaşantım içerisinde, bana sanat eğitimcisi olmanın mutluluğunu yaşatan, birlikte yeni şeyler öğrendiğim ve yetişmelerine vesile olduğum öğrencilerime, zor anlarımda bana destek olan ve başarılarımda sevincimi paylaşan dostlarıma, bu süreçte çalışmalarıma destek olan ve bana emeği geçen tüm kişi ve kurumlara, ödül organizasyonunu düzenleyen GÖRSED Yönetim Kurulu Üyelerine, beni bu onur duyduğum ödüle layık gören bağımsız "Ödül Değerlendirme Kurulu" üyelerine, beni yetiştiren rahmetli anneme, babama, ablama, ailemin diğer üyelerine ve tüm öğretmenlerime, bana sabır gösteren ve destek olan eşime ve kızıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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