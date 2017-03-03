Milaslı Sporcu Türkiye’yi Temsil Edecek

Muğla'nın Milas ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki judo kursuna katılan Batuhan Çetin, milli takım kampına girmeyi...

Muğla'nın Milas ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki judo kursuna katılan Batuhan Çetin, milli takım kampına girmeyi başardı.

Yaklaşık olarak 7 yıl önce judo branşında spor yapmaya başlayan ve çalışmalarını Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde devam eden judo kursunda sürdüren Batuhan Çetin, katıldığı turnuva sonunda elde ettiği dereceyle Antalya'da yapılan Ümitler Judo Milli Takım Kampına girmeyi başardı.

Çetin, 4 - 5 Mart'ta yapılacak olan Cadet Europan Cup'ta Milli Takım adına tatemide ter dökecek.

Hedefinin Muğla'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu ifade eden Batuhan Çetin; "Muğla'dan ilk kez milli takım kampına katılan sporcu olmak önemliydi. Muğla'nın Milli takım düzeyinde mutlaka her zaman temsil edilmesi gerekiyor. Muğla'yı ve ülkemi yapılacak olan uluslararası turnuvada en iyi şekilde temsil etmek adına elimden geleni yapacağım. Kampta güzel bir atmosfer var. Bu günlere gelmemde emeği bulunan tüm antrenörlerime ve milli takımda bizlerle yakından ilgilenen tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Milas'tan ve Muğla'dan Milli takım kampına girmeyi başaran ilk sporcu olan Batuhan Çetin'i tebrik eden Milas Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy; "Milas ve Muğla her zaman başarılı sporcular yetiştirmiştir. Batuhan'ın Milli takımda umarım en iyi şekilde ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi temsil eder. Milas'ta yaptığımız sportif faaliyetlerde inanıyorum ki başarımız geçmişte olduğu gibi yine artarak devam edecek" dedi.