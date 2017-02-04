Milas’ta 10. Geleneksel Deve Güreşi Festivali Heyecanı

Muğla'nın Milas ilçesinde Yeni Milasspor 10. Geleneksel Deve Güreşi Festivali 12 Şubat 2017 tarihinde Milas Arena'da yapılacak.

Muğla'nın Milas ilçesinde Yeni Milasspor 10. Geleneksel Deve Güreşi Festivali 12 Şubat 2017 tarihinde Milas Arena'da yapılacak.

Yeni Milasspor adına her sene düzenlenen geleneksel deve güreşi bu sene de 12 Şubat 2017 Pazar günü Milas Arena'da gerçekleştirilecek. Milas Devecilik Kültürü ve Deve Güreşlerini Yaşatma Derneği organizasyonu ile Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinin ünlü 140 pehlivan devenin katılacağı geleneksel deve güreşlerinde çeşitli kupa güreşleri de yapılacak.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Yeni Milasspor Başkanı Hasan Özmen himayesi ve Milas Devecilik Kültürü ve Deve Güreşlerini Yaşatma Derneği organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan deve güreşlerine tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.