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Milas’ta Çatıdan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

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Milas’ta Çatıdan Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti
Muğla Milas'ta çatıdan düşen 73 yaşındaki emekli memur hayatını kaybetti.

Muğla Milas'ta çatıdan düşen 73 yaşındaki emekli memur hayatını kaybetti.

Milas'ın Güllük Mahallesi'nde, sabah saatlerinde kendisine ait villanın çatısından düşen 73 yaşındaki Güneyir Bilir, hayatını kaybetti.

Sabah 08.00 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine, Güllük'te konuşlu UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 10 metre yükseklikteki çatıdan düştüğü belirlenen Bilir'i, ağır yaralı olarak 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk etti. Bilir, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bilir'in cesedi, ilk inceleme için hastane morguna kaldırıldı.

Bilir'in bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı, bu nedenle intihar etmiş olma ihtimali üzerine de soruşturma başlatıldı.

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