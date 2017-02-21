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Milas’ta Cezaevi Firarisi Yakalandı

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Milas’ta Cezaevi Firarisi Yakalandı
Milas Emniyet Müdürlüğünün, Akkent polis uygulama noktasında gerçekleştirdiği uygulamalarda cezaevi firarisi yakalandı.

Milas Emniyet Müdürlüğünün, Akkent polis uygulama noktasında gerçekleştirdiği uygulamalarda cezaevi firarisi yakalandı. Firari şahıs, ekiplerce adliyeye sevk edildi.

Milas Emniyet Müdürlüğü ve Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin, Milas - Söke karayolundaki polis uygulama noktasında dün cezaevi firarisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; polis uygulama noktasında dün yapılan çalışmada, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs durduruldu. Ekipler, uygulama sırasında otobüs içerisindeki bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Şüpheli F.A., polis ekiplerine kendisini Suriye vatandaşı olarak tanıttı. Suriye ülkesine ait sahte kimliği polis ekiplerine gösteren F.A.'dan şüphelenen Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şahıs üzerinde yaptığı aramada; oturduğu koltukta esrar ve metamfetamin maddesine rastladı.

Üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli F.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli F.A., polise verdiği ifade de cezaevi firarisi olduğunu ve Türk vatandaşı olduğunu itiraf etti.

Şüpheli F.A., polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Milas’ta Cezaevi Firarisi Yakalandı

Milas’ta Cezaevi Firarisi Yakalandı

Milas’ta Cezaevi Firarisi Yakalandı

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