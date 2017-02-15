Milas’ta Çipli Kimlikte Yoğun Mesai

Milas Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, çipli kimlik başvurusuna ilginin yoğun olmasından dolayı mesai saatlerini artırdı.

Milas Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, çipli kimlik başvurusuna ilginin yoğun olmasından dolayı mesai saatlerini artırdı.

Milas Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, 2 Ocak'tan bu yana başvuruların alındığı çipli kimlikle ilgili yoğun mesaiye devam ediyor. Nüfus Müdürlüğü, çipli kimlik için hafta sonu da mesai yapacak.

Milas Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, çipli kimlik işlemleri için yoğun mesai harcandığını belirterek "İlçemizde, vatandaşlarımızın çipli kimlik taleplerini yerine getirebilmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Milas Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü olarak, çipli kimlik başvurularını daha hızlı yerine getirebilmek için artık haftanın 7 günü çalışacağız. Milas Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü olarak hafta içi saat 09.00-19.00 aralığında ve Cumartesi-Pazar günleri 09.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, 12 Mart Pazar günü YGS sınavına girecekler. Çipli kimliğe en yoğun ilgi, üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizden geliyor. Talepleri yerine getirebilmek için 7 gün boyunca var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." İfadelerine yer verildi.

Öte yandan Muğla'da günlük ortalama 120 başvuruyla en fazla işlemin yapıldığı dairelerden olan Milas Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde, 5-7 dakika arasında sonuca ulaşılıyor. Bugüne kadar çipli kimlik sahibi olmak için 3 bin 600 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.

3 masada 3 memurla gerçekleştirilen işlemlerde vatandaşların parmak izi bilgileri alındıktan, 1 biyometrik fotoğraf ve 16 liralık ücret ödemeleri sonrası başvurusu tamamlanmış oluyor. En geç 1 ay önce doğmuş olan bebeklerden ise herhangi bir ücret alınmıyor.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklamada vatandaşların ellerindeki nüfus cüzdanlarının, yeni kimlik kartlarıyla değiştirilinceye kadar geçerli olacağına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olması gibi, değiştirilmesi zorunlu haller nedeniyle yapılan kimlik başvurularında geçici kimlik belgesi düzenlenmektedir. YGS'ye girecek öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız gerek mevcut nüfus cüzdanlarıyla gerekse yeni kimliklerini alıncaya kadar kendilerine verilen geçici kimlik belgeleriyle sınava giriş, pasaport başvurusu gibi tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir."