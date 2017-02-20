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Milas’ta Eski Ev Çöktü

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Milas’ta Eski Ev Çöktü
Muğla Milas'ta kullanılmayan eski bir evin çatısı yola çöktü. Yetkilileri daha önce uyardıklarını dile getiren mahalleli, önlem alınmamasına tepki...

Muğla Milas'ta kullanılmayan eski bir evin çatısı yola çöktü. Yetkilileri daha önce uyardıklarını dile getiren mahalleli, önlem alınmamasına tepki gösterdi.

Milas'ta Hayıtlı Mahallesi Ahmet Gazi Caddesi'nde bulunan harabe halindeki bir bina aniden çöktü. Kullanılmayan eski binanın çatısı, büyük bir gürültüyle dar sokağa yıkıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken; mahalleli büyük bir tedirginlik yaşadıklarını ifade ettiler.

Milas genelinde çok sayıda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yapı bulunduğuna dikkat çeken mahalleli, eski binanın yıkılma tehlikesi olduğunu daha önceden yetkili kurumlara bildirdikleri ancak konuyla ilgili herhangi bir önlem alınmadığını söyledi. Bir bölümü yıkılan binanın halen tehlike arz ettiğini söyleyen vatandaşlar, "Her gün bu yolu kullanıyoruz ve yaşadığımız tehlikeyi bildirdik. Ama herhangi bir önlem alınmadı. Eski binanın bir kısmı aniden yıkıldı. Olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi faciayı engelledi. Yetkililerin biran önce önlem almasını istiyoruz." dedi.

Milas’ta Eski Ev Çöktü

Milas’ta Eski Ev Çöktü

Milas’ta Eski Ev Çöktü

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