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Milas’ta Genç Karikatüristlerden Büyük Eserler

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Milas’ta Genç Karikatüristlerden Büyük Eserler
Muğla'nın Milas ilçesinde genç karikatüristler tarafından yapılan karikatürler beğeniye sunuldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde genç karikatüristler tarafından yapılan karikatürler beğeniye sunuldu.

Dünyanın en önemli 3 karikatür yarışmalarından biri olan Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışmasına ev sahipliği yapan Milas, bu kez genç karikatüristlerin hazırladığı ev sahipliği yaptı.

Hacıali Ağa Konağı'nda düzenlenen serginin açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür yarışmasının, dünyadaki en önemli 3 organizasyondan biri olarak ilçemizde olmasının Milas adına büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekerek; "Buradan tüm dünyaya bir nefes göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok önemli bir sanat dalı olan karikatürle bunu başarmanın mutluluğu yanında, her yıl yarışmaya dünyanın dört bir tarafından birçok sanatçımız eserleriyle katılıyor. Öte yandan jüri içerisinde de yer alan bu sanatçılar aynı zamanda kendi ülkelerinde bizim ülkemizin ve ilçemizin de tanıtımına katkı sunuyorlar.

Bugün yaşadığımız bir başka mutluluk ise geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz yavrularımız tarafından yapılan karikatürlerin sergilendiği bir organizasyonu ilk kez düzenlemek olmuştur. Onların böyle güzel ve özel bir yetenek isteyen bir sanat dalı ile ilgilenmeleri bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı ve ailelerini kutluyorum" dedi.

Başkan Tokat'ın ardından Milas Kaymakamı Eren Arslan da yaptığı kısa bir konuşmayla serginin açılış kurdelesi birlikte kesilerek, sergide yer alan eserler incelendi.

Organizasyon, protokol üyeleri tarafından birer teşekkür belgesi verilirken, günün anısına toplu çekilen fotoğraf ile son buldu.

Milas’ta Genç Karikatüristlerden Büyük Eserler

Milas’ta Genç Karikatüristlerden Büyük Eserler

Milas’ta Genç Karikatüristlerden Büyük Eserler

Milas’ta Genç Karikatüristlerden Büyük Eserler

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