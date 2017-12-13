  • BIST 108.153
  • Altın 153,462
  • Dolar 3,8314
  • Euro 4,5086
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 11 °C

Milas’ta Hatalı Park Kazaya Neden Oldu

» »
Milas’ta Hatalı Park Kazaya Neden Oldu
Muğla'nın Milas ilçesinde "hatalı park" ettiği ileri sürülen bir kamyon kazaya neden oldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde "hatalı park" ettiği ileri sürülen bir kamyon kazaya neden oldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Milas'ta Emek Mahallesi, Hamdi Mergen Caddesi ile Deniz Sokak kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kazada Deniz Sokak'tan Hamdi Mergen Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen Celal Ömeroğlu idaresindeki 48 ACY 65 plakalı otomobil, cadde üzerinden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde bulunan Rafik Orhan idaresindeki 48 PU 887 plakalı motosikletle çarpıştı.

Meydana gelen kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü Celal Ömeroğlu ise olay yerine gelen güvenlik güçlerine bölgedeki zincir bir markete ait kamyonun eşya indirmek için hatalı park ettiğini ve kendisinin kaza yapmasına sebebiyet verdiğini ileri sürerek park halindeki kamyonun sürücüsünden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Güvenlik güçleri daha sonra otomobil sürücüsü Ömeroğlu ile birlikte kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen kamyon sürücünün ifadelerini almak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivas’ta Park Kavgası Kanlı Bitti: 1 Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 18:48
  • İzmir’deki ‘Askeri Casusluk Kumpas’ Davasında 5 Tahliye13 Aralık 2017 Çarşamba 18:48
  • Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında Kan Aktı: 2 Ölü, 4 Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 18:43
  • 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Otobüsle Çarpıştı: 1 Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 18:28
  • Patlayıcı Yüklü Minibüste Pkk Şüphesi13 Aralık 2017 Çarşamba 18:23
  • Abd Ordusundan Eş Şebab Örgütüne Hava Saldırısı13 Aralık 2017 Çarşamba 18:23
  • Başkent’te Göçük: 2 Ağır Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 18:08
  • Kızıltepe’de Ev Yangını13 Aralık 2017 Çarşamba 17:33
  • İsrailli Askerler, Filistinli Çocukları Gözaltına Aldı13 Aralık 2017 Çarşamba 16:58
  • Santralde İş Kazası: 1 Yaralı13 Aralık 2017 Çarşamba 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti