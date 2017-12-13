Milas’ta Hatalı Park Kazaya Neden Oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde "hatalı park" ettiği ileri sürülen bir kamyon kazaya neden oldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde "hatalı park" ettiği ileri sürülen bir kamyon kazaya neden oldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Milas'ta Emek Mahallesi, Hamdi Mergen Caddesi ile Deniz Sokak kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kazada Deniz Sokak'tan Hamdi Mergen Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen Celal Ömeroğlu idaresindeki 48 ACY 65 plakalı otomobil, cadde üzerinden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde bulunan Rafik Orhan idaresindeki 48 PU 887 plakalı motosikletle çarpıştı.

Meydana gelen kazanın ardından yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü Celal Ömeroğlu ise olay yerine gelen güvenlik güçlerine bölgedeki zincir bir markete ait kamyonun eşya indirmek için hatalı park ettiğini ve kendisinin kaza yapmasına sebebiyet verdiğini ileri sürerek park halindeki kamyonun sürücüsünden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Güvenlik güçleri daha sonra otomobil sürücüsü Ömeroğlu ile birlikte kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen kamyon sürücünün ifadelerini almak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.