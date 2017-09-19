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Milas’ta İki Ev Ve Bir Otomobile Kurşun Yağdırdılar

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Milas’ta İki Ev Ve Bir Otomobile Kurşun Yağdırdılar
Muğla'nın Milas ilçesinde bir baba ile oğlunun altlı üstlü ikamet ettikleri iki ayrı eve ve otomobillerine gece yarısı kurşun yağdırıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir baba ile oğlunun altlı üstlü ikamet ettikleri iki ayrı eve ve otomobillerine gece yarısı kurşun yağdırıldı. Meydana gelen olayda aile bireylerinin evde uyuyor olması sebebiyle şans eseri yaralanan olmadı.

Milas'ta İsmetpaşa Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi'nde yeralan baba Şaban S. ve oğlu Hüseyin S.'nin altlı üstlü ikamet ettikleri iki ayrı eve ve kullandıkları otomobillerine gece yarısı kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İkamet sahiplerinin evde uyuduğu sırada düzenlenen saldırının ardından aile bireyleri çıkan silah sesleriyle uyandı.

Meydana gelen olayın ardından ikamet sahipleri evlerinin ve otomobillerinin kurşunlandığını fark etmesiyle durum 155 polis imdat hattına bildirildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı saldırının ardından evlerde ve araçta yapılan incelemede yaklaşık 5 kurşun izine rastlanıldı.

Güvenlik güçleri olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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