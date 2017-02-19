Milas’ta İki Motosiklet Çarpıştı; 3 Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Milas'ta Atatürk Bulvarı, Milas Lisesi önünde meydana gelen trafik kazasında İsmail A. idaresindeki 48 KJ 183 plakalı motosiklet, Mertcan Ö. idaresindeki 48 BB 905 plakalı motosikletle çarpıştı.

Meydana gelen kazanın ardından her iki motosiklette bulunan sürücüler İsmail A. Mertcan Ö. ve motosikletlerin birinde yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla 75.Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne ve Özel İzan Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı.

Savcılığın talimatı ile güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.