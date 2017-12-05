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Milas’ta İki Okul Binası Boşaltılıyor

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Milas’ta İki Okul Binası Boşaltılıyor
Muğla'nın Milas ilçesinde eğitim öğretim hayatına devam eden bir lise, bir ilkokul binası ve liseye ait lojman bakanlık tarafından verilen "depreme dayanıklı...

Muğla'nın Milas ilçesinde eğitim öğretim hayatına devam eden bir lise, bir ilkokul binası ve liseye ait lojman bakanlık tarafından verilen "depreme dayanıklı olmadığına dair" rapor sonrası boşaltılma kararı alındı. Verilen kararın ardından Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal basın toplantısı düzenleyerek "Söz konusu öğrencilerimizin ve o okullarda görev yapan personelimizin can güvenliğidir. Dolayısıyla hiç kimse böyle bir riski alamaz" dedi.

Yapılan denetim ve testlerin ardından ilçede eğitim öğretim hayatına devam eden Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstri Meslek Lisesi), Fatih İlkokulu ve Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ait 10 dairelik lojmana da "depreme dayanıklı olmadığına dair" verilen raporun ardından Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, makamında basın toplantısı düzenledi.

"Yapılan çalışmalar neticesinde ilçemiz merkezindeki Milas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstri Meslek Lisesi) ve Fatih İlkokulu için bakanlık tarafından verilen raporlar elimize ulaştı" diyerek sözlerine başlayan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; "Her iki okulumuzda da yapılan denetim ve testlerin ardından söz konusu binaların depreme dayanıklı olmadıkları yönünde raporlar çıktı. Bu raporlar bizlere ulaştığında konuya sessiz kalamazdık" dedi.

Depremin ne zaman olacağını bilme şansımız yok

Yapılan denetim ve testlerin ardından okulların durumlarıyla ilgili raporların tek tek kendilerine ve ilgili birimlere ulaşmaya başladığını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal; "Bu kapsamda iki okul binamızda ve 10 tane daire bulunan lojmanımızda bir sıkıntı çıktı. Konu ile ilgili Sayın Kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve okul müdürlerimiz gerekli istişare toplantılarını yaparak, acil bir şekilde ne yapabiliriz diye tartıştık. Depremin ne zaman olacağını bilme şansımız yok. Bu nedenle bir an önce bu okullarla ilgili gerekli tedbirleri almamız gerekiyordu ve neticede, Endüstri Meslek Lisesi'ndeki 8 dersliği Mesleki Eğitim Merkezi'ne, 10 dersliği ise Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne taşıma kararı alındı. Endüstri Meslek Lisesi bahçesindeki atölyeler tek katlı olduğu için şimdilik onları taşımaya gerek görmüyoruz. Zaten bilindiği gibi yeni kampüs alanında bu okulumuz için yeni bir bina yapımı devam ediyor. Önümüzdeki yıl Kız Meslek Lisesi ile birlikte Endüstri Meslek Lisemiz de kampüse taşınacak" dedi.

"Eski binadaki öğrencileri yeni binaya taşıyacağız"

Fatih İlkokulu'nun ise iki ayrı binadan oluştuğunu belirten Bal; "Problem eski binada. Dolayısıyla eski binadaki öğrencileri yeni binaya taşıyacağız. Yeni binadaki sınıflar oldukça büyük ve ortadan ikiye bölerek, iki ayrı sınıf haline dönüştürülecek. Önümüzdeki yıl Şubat ayında ise boşaltılan eski bina yıkılarak aynı yere yeni bir okul binası yapılacak. Her iki okul da 2018 yılı yatırım programına alındı ve ödenekleri ayrılmış durumda" diyerek sözlerini tamamladı.

Bal, taşımanın Endüstri Meslek Lisesi için hemen başlanacağını ifade ederken, Fatih İlkokulu'nun ise önümüzdeki hafta içerisinde başlanacağını belirtti.

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