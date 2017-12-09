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Milas’ta İzgören’den İnciler İlgi Gördü

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Milas’ta İzgören’den İnciler İlgi Gördü
Milas'te gelişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören, yaşanmış hikayelerden çıkardığı kıssadan hisselerle yoğun ilgiyle karşılandı.

Milas'te gelişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören, yaşanmış hikayelerden çıkardığı kıssadan hisselerle yoğun ilgiyle karşılandı.

Liderlik, takım çalışması, yönetim ve iletişim alanında verdiği seminerlerle adından sıkça söz ettiren ünlü kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören; Milas Kaymakamlığı, Milas Belediyesi ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonuyla Milas'ta "Süpermen Türk Olsaydı" isimli konferans verdi.

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda düzenlenen konferansa; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, MİTSO Başkanı Reşit Özer, Ak Parti İlçe Başkanı Levent Akyer ilçedeki daire amirleri, çok sayıda öğretmen, veli, öğrenci katılım gösterdi. Tamamıyla dolan salonda seyirciye hitap eden İzgören, yaşanmış hikayelerden yola çıkarak esprili ve bir o kadar da düşündürücü konulara temas etti.

Koruma altında yetiştirilen çocukların, nereye gittiğini, ne yaptığını bilmeyen fertler olarak yetiştiğini ifade eden İzgören, bunun da çocuğun büyüdüğünde iş hayatında tereddütler yaşamasına yol açtığının altını çizdi. İnsanlığın öncelikle adım atması gerektiğini söyleyen İzgören, "Hayat boyunca attığınız adımlarda hiçbir şeyden şikayet etmeden sürekli mücadele ruhu içinde olmalısınız. Ayrıca mücadele ruhu da tek başına yeterli değildir. Bilgi ve girişimcilik de mücadele ruhuna eklenmelidir." diye konuştu.

İlgiyle takip edilen konferansın sonunda protokol, İzgören'e çeşitli hediyeler ve çiçek takdimi yaptı. Milas halkına gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür eden İzgören, daha sonra kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla sohbet etti.

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