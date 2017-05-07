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Milas’ta Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu

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Milas’ta Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Bodrum - Milas karayolu Kemikler Mahalle mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Bodrum istikametinden Milas'a doğru seyreden 28 yaşındaki Murat Şahin'in kontrolündeki 48 BAC 20 plakalı kapalı kasa kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Kemikler Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı fark eden vatandaşların durumu güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla araç içerisinden çıkarılan Şahin'e sağlık ekiplerince ilk müdahalenin yapılmasının ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağır yaralı Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Milas’ta Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu

Milas’ta Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu

Milas’ta Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Uçtu

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