Milas’ta Mahalleyi Mesken Tutan Hırsızlar Yakalandı

Muğla Milas'ın Yusufça Mahallesi'ndeki evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Muğla Milas'ın Yusufça Mahallesi'ndeki evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Milas'ın Yusufça Mahallesi'nde yaşayan ve birbirlerine komşu olan Şeref Çağırkan ve İdris Altundağ, hırsızların mağduru oldu. Yusufça Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, 2 Şubat ve 6 Şubat tarihleri arasında birbirlerine komşu olan Çağırkan ve Altundağ'ın evleri soyuldu. Hırsızlık olayı üzerine durumu Milas Jandarma Komutanlığı'na bildiren Çağırkan ve Altundağ, jandarmadan yardım istedi. Çağırkan jandarmaya verdiği ifadede; Yusufça'da bulunan evini depo olarak kullandığını, evinin kapısının kırıldığı ve içeride bulunan; 1 adet jenaratör, 2 adet açık mavi ve 1 adet lacivert merdiven demirlerin hırsızlar tarafından çalındığını kaydetti.

Altundağ, mahallesinde bulunan evini depo olarak kullandığını ve evinin camının kırılmak sureti ile içeriye girildiğini ardından Bin lira değerinde, 1 adet ağaç ilaçlama makinesinin hırsızlar tarafından çalındığını beyan etti.

Olay üzerine Milas'ta titiz bir çalışma başlatan jandarma ekipleri, çalınan merdiven korkuluk demirlerinin bir hurdacılık fabrikasında tespit edildi. Jandarma tarafından hurdacılık fabrikası kamera kayıtları incelendi ve hurdayı getiren şüpheli aracın plakası net görülmediği için tespit edilemedi.

Ekipler, derinleştirdiği araştırmada şüpheli şahsın eşkâlini tespit ederek, yapılan araştırma suçundan eşkâli tespit edilen şüpheli A.K. isimli şahsı Dibekdere Mahallesi'nde yakaladı. Şüpheli A.K., ifadesinde hırsızlık olayında yanında R.A. isimli sahsında olduğunu itiraf etti. A.K.'nın suç itirafı üzerine R.A. isimli şüpheli de tespit edilerek yakalandı.

Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.