Milas’ta Mitso’dan Eğitime Destek

Muğla'nın Milas ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Yönetimi, bir süre önce ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan İsa Bal'ı makamında ziyaret...

Muğla'nın Milas ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Yönetimi, bir süre önce ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan İsa Bal'ı makamında ziyaret ederek Milas'ta okulların ve öğrencilerin başarı oranının artması için destek sözü verdi.

Bir süre önce Milas'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanarak görevine başlayan İsa Bal'ı Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Meclis Başkanı Mustafa Yüksel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

MİTSO yöneticileri, gerek okulların bazı ihtiyaçlarının karşılanmasında, gerekse ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapılmasında her zaman elinden gelen desteği vereceklerini söylediler.

Milas'taki öğrencilerin başarı oranını yükseltmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten oda yöneticileri, öğrencilerin girdiği test sınavı kağıtlarını okuyan cihazın Milli Eğitim'e kazandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ayrıca oda yönetimi olarak TOBB ile işbirliği yaparak 2013 - 2016 yılları arasında 2 bin 936 ihtiyaç sahibi öğrenciye mont, bot ya da ayakkabı yardımında bulunduklarını belirterek, "Her yıl yaklaşık 20 ihtiyaç sahibi öğrencimize de burs sağlıyoruz. Bundan sonra da yardımlar devam edecek. Özellikle Milas'taki okulların ve öğrencilerimizin başarı oranının artması için Milli Eğitim ile işbirliğine hazırız" dedi.