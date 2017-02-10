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Milas’ta Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

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Milas’ta Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı
Muğla'nın Milas ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Milas'ta Hacıapti Mahallesi, Kışla Caddesi'nde Tariş Market önünde meydana gelen kazada Elif Güler idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Semra Yılmaz'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan yaya Semra Yılmaz yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yılmaz, kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, motosiklet sürücüsü Güler korkudan gözyaşlarına hakim olamadı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Milas’ta Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Milas’ta Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

Milas’ta Motosikletin Çarptığı Yaya Yaralandı

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