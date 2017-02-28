Milas’ta Özel Eğitmenlere Plaket

Muğla Milas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde hizmet süresi olarak 5 yılı tamamlayan eğitmenlere plaket verildi.

Muğla Milas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde hizmet süresi olarak 5 yılı tamamlayan eğitmenlere plaket verildi.

Milas Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde hizmet süresi olarak 5 yılı tamamlayan eğitmenlere plaket verildi. Kurum yönetimince düzenlenen etkinlikte, eğitmenler ve personel bir araya geldi. Gecede, kurumda 5 yılı tamamlayan eğitmenlere plaket, 3 yılı tamamlayan öğretmenlere de teşekkür belgesi verildi.

Etkinlikte konuşan Milas Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Sahibi Murat Yorulmaz, kurumda emeği olan personele teşekkür ederek, "Burası eğitim kurumu ancak biz öğrencilerimize aile ortamı sunmaya çalışıyoruz ve ailemizin temel taşları olan eğitmenlerimizle bir araya gelerek daha sıcak bir ortam kurmak ve bunu öğrencilerimize yansıtmak adında bir araya geldik. Tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinlik, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.