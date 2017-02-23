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Milas’ta Seçmen Listeleri Askıda

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Milas’ta Seçmen Listeleri Askıda
YSK'nın anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırladığı seçim takvimine göre, seçmen listeleri 26 Şubat'a kadar askıda...

YSK'nın anayasa değişikliğinin 16 Nisan'da halkoyuna sunulmasına ilişkin hazırladığı seçim takvimine göre, seçmen listeleri 26 Şubat'a kadar askıda kalacak.

Yüksek Seçim Kurulu, Milas'ta seçmen listesini ilgili muhtarlıklara gönderdi. Milaslı oy kullanacak olan vatandaşlar muhtarlıklara giderek ya da YSK'nin resmi web sitesi olan "secmen.ysk.gov.tr" adresinden sorgulama yapabilecek.

18 Şubat'ta, muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen listesi 26 Şubat tarihine kadar kalacak. Milaslı vatandaşlar, 26 Şubat tarihine kadar ikamet ettiği yerin mahalle muhtarlığına giderek nerede oy kullanabileceğini öğrenebilecek.

16 Nisan yeni anayasa referandumunda iki seçenek bulunacak: "EVET" ve "HAYIR'.

Milas Muhtarlar Derneği Başkanı ve Hacı İlyas Mahallesi Muhtarı Mehmet Çoban, vatandaşların askıdaki seçmen listesine ilgisinin yoğun olduğunu belirterek "YSK'dan muhtarlıklara gönderilen seçmen listesi, 18-26 Şubat tarihleri arasında askıda kalacak. Vatandaşlarımız, askıya çıkan seçmen listesine ilgi gösterdi. Mahalleli, hangi yerde oy kullanacaklarını listeden kontrol ediyor. Biz, Hacı İlyas Muhtarlığı olarak mahallemizde ikamet eden vatandaşlarımıza kısa mesaj yoluyla seçmen listelerinin askıda olduğunu bildirdik. Yapılan anonslar yoluyla da tüm Milaslı vatandaşlara konu hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Hatasız, kazasız seçimin geçmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milas’ta Seçmen Listeleri Askıda

Milas’ta Seçmen Listeleri Askıda

Milas’ta Seçmen Listeleri Askıda

Milas’ta Seçmen Listeleri Askıda

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