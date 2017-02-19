  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun -2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun -1 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -5 °C
  • Trabzon 7 °C

Milas’ta Spin Atan Bir Araç Kaza Yaptı; 1’i Ağır 4 Yaralı

» »
Milas’ta Spin Atan Bir Araç Kaza Yaptı; 1’i Ağır 4 Yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde yolda spin atan bir otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yolda spin atan bir otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada spin atan otomobilin içerisinde bulunan üç kişiden 1 kişi ağır yaralanırken, kazaya karışan diğer otomobilin de sürücüsü yaralandı.

Milas'ta Beçin Mahallesi'nde meydana gelen kazada Emrah T. idaresindeki 09 S 2111 plakalı otomobil, çevredeki vatandaşların iddialarına göre yol ortasında spin atarken, Ören Mahallesi'nden Milas istikametine doğru seyir halinde bulunan Mustafa Ali T. idaresindeki 48 KP 922 plakalı otomobille çarpıştı.

Meydana gelen kazanın ardından 48 KP 922 plakalı araç sürücüsü Mustafa Ali T., 09 S 2111 plakalı araç sürücüsü Emrah T. ve aynı araçta bulunan Deniz G. ve Sinan G. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yaralılardan Sinan G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarında görüldü

Olay yerine gelen güvenlik güçleri kaza bölgesindeki bir işyerinin güvenlik kameralarından yaptığı incelemelere göre 09 S 2111 plakalı otomobil yol ortasında spin attığı, sürücüsünün ehliyetinin bulunmadığı, 48 KP 922 plakalı araç sürücüsünün de yapılan muayenesinde alkollü olduğu tespit edilirken, kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Milas’ta Spin Atan Bir Araç Kaza Yaptı; 1’i Ağır 4 Yaralı

Milas’ta Spin Atan Bir Araç Kaza Yaptı; 1’i Ağır 4 Yaralı

Milas’ta Spin Atan Bir Araç Kaza Yaptı; 1’i Ağır 4 Yaralı

Milas’ta Spin Atan Bir Araç Kaza Yaptı; 1’i Ağır 4 Yaralı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mhp Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan;18 Şubat 2017 Cumartesi 20:48
  • Jandarma 47 Kilo Eroin Ele Geçirdi18 Şubat 2017 Cumartesi 20:48
  • Aliağa’da Çocukların Tiyatro Keyfi18 Şubat 2017 Cumartesi 19:53
  • 86’ncı Dakikada 1-1 Olan Maç 3-3 Bitti18 Şubat 2017 Cumartesi 19:53
  • Huzur Operasyonunda 5 Tutuklama18 Şubat 2017 Cumartesi 19:43
  • Eğitim Bir-sen Bursa Şubesi 25 Yılda Hizmet Edenleri Plaketle Ödüllendirdi18 Şubat 2017 Cumartesi 19:43
  • Milas’ta Motosikletle Otomobil Çarpıştı; 2 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 19:03
  • Kuşadası’nda Trafik Kazası, 1 Yaralı18 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
  • Bodrum Da Tirhandil Yelken Yarışları18 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
  • Ortaca’da Şehit Kızı Melek Naz’a Doğum Günü18 Şubat 2017 Cumartesi 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti