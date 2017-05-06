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Milas’ta Trafik Kazası; 1 Yaralı

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Milas’ta Trafik Kazası; 1 Yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde çok sayıda yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının meydana geldiği Ağaçlıhöyük-Baharlı kavşağında yine bir trafik...

Muğla'nın Milas ilçesinde çok sayıda yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının meydana geldiği Ağaçlıhöyük-Baharlı kavşağında yine bir trafik kazası meydana geldi. Kazada yine 1 kişi yaralandı.

Milas'ta halk arasında "ölüm kavşağı" olarak nitelendirilen Milas - Bodrum karayolu, Ağaçlıhöyük - Baharlı kavşağında yine bir trafik kazası meydana geldi.

Meydana gelen kazada kavşaktan dönüş yapmak isteyen İbrahim Yanık idaresindeki 48 TA 142 plakalı otomobil, Milas'tan Bodrum istikametine doğru seyir halinde bulunan Gözen Cömert idaresindeki 48 BG 815 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 48 TA 142 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mefaret Yanık yaralandı.

Yanık, olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Milas’ta Trafik Kazası; 1 Yaralı

Milas’ta Trafik Kazası; 1 Yaralı

Milas’ta Trafik Kazası; 1 Yaralı

Milas’ta Trafik Kazası; 1 Yaralı

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