Milas’ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Muğla Milas'ın Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muğla Milas'ın Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; sürücü Muhammet Güngör idaresinde bulunan 48 LE 297 plakalı araç, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Dilan Atlı'ya çarptı. Sağ ayağından yaralanan Atlı'ya ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

İhbarın ardından Selimiye'den olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.