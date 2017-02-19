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Milas’ta Trafik Kazası; 1 Yaralı

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Milas’ta Trafik Kazası; 1 Yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Milas'ta Hamdi Mergen Caddesi, Yıldız Sokak kavşağında meydana gelen kazada Emre Ankaralı idaresindeki 48 LY 850 plakalı hafif ticari araç ile İmdat Duran idaresindeki 48 UH 063 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 48 UH 063 plakalı motosiklet sürücüsü İmdat Duran yaralandı.

Yaşanılan kazanın ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Duran tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol güvenlik güçlerinin çalışmasıyla açılırken, kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsünün ifadelerine başvurulmak üzere Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Milas’ta Trafik Kazası; 1 Yaralı

Milas’ta Trafik Kazası; 1 Yaralı

Milas’ta Trafik Kazası; 1 Yaralı

Milas’ta Trafik Kazası; 1 Yaralı

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