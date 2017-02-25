Milas’ta Umut Tacirleri Tutuklandı

Milas'ta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 31 Pakistan uyruklu göçmeni taşırken yakalanan 3 umut taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Milas'ta polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 31 Pakistan uyruklu göçmeni taşırken yakalanan 3 umut taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; bir istihbaratı değerlendiren Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Muğla KOM Şube Müdürlüğünün koordinasyonuyla 19 Mayıs Bulvarı'nda, göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine beklemeye başladı. Bir süre sonra kaçakçıların yakalanmamak için öncü olarak kullandıkları cip geldi. Polisin dur ihtarına uyulmaması üzerine başlatılan operasyonda, organizatörler ve kullanılan kapalı kasa ticari minibüs kovalamacayla yakalandı. Kontrolde, minibüste Pakistan uyruklu 31 kaçak göçmen yakalanmıştı.