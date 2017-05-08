Milas’ta Yörükler İmece Usulüyle Keçi Kırkımı Yaptı

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sürülerini bakıma alan Milaslı Yörükler, imece usulüyle keçilerini tıraş ettiler.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sürülerini bakıma alan Milaslı Yörükler, imece usulüyle keçilerini tıraş ettiler.

Yüzlerce yıllık Yörük geleneği, Milas'ta halen yaşatılmaya devam ediyor. İlçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Çaltılık mevkiinde yaşayan Kiriş ailesi, keçi sürülerini yaz mevsimine hazırlamak için geleneksel keçi kırkımı yaptı. Milaslı Yörüklerden Veli Kiriş'e ait keçi sürüsü, imece usulüyle gerçekleştirilen geleneksel etkinlikte eski ismi "kırplık" olan makas yardımıyla tıraşlandı. Keçilerin yaz sıcaklarından rahatsız olmalarını önleyen tıraşlama işlemi, renkli görüntülere sahne oldu.

Her yıl keçilerini traşlayarak yaza hazırladıklarını belirten Kiriş, "Yıllardır geçimimi hayvancılıkla sağlıyorum. Aileme çocuklarıma hayvancılık yaparak baktım. Çok eskiden Yörük kültürünü tamamıyla yaşardık. Hayvanlarımıza ot bulabilmek için Yörük göçleri yapardık. Zaman değişiyor ama kültürümüzün kaybolmaması için bu tür etkinliklere devam ediyoruz." dedi.

Ailesinin halen Yörük kültürünü yaşattığını belirten Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı ve MHP'li Belediye Meclis Üyesi Mevlüt Kiriş, "Keçi kırkımı, Yörüklerin geleneklerinden sadece birisidir. Bu işlem keçilerin sağlığı için çok önemli. Tıraşlanan keçi yaz sıcaklarından en az derecede etkilenerek, yaz mevsimini sağlıklı geçiriyor. Ailem de bu geleneği halen sürdürüyor. Böylelikle Yörük kültürümüzü de yaşatmış oluyoruz. Bu etkinlik ayrıca aileyi, komşuları bir araya getirmesi bakımından da toplumsal dayanışmaya büyük katkı sağlıyor. Keçi kılları daha sonra çadır, dokuma kilim, çul gibi geleneksel Yörük eşyalarının yapımında kullanılıyor." dedi.