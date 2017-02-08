Milas’ta Zeytin Kooperatifinde Görev Değişikliği

Muğla'nın Milas ilçesindeki S.S. 153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi'nde görev değişikliği yapıldı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki S.S. 153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi'nde görev değişikliği yapıldı. Kooperatif Müdürü Emin Öngel'in emekli olması nedeniyle yerine kooperatifte görev yapan Elin Alpay getirildi.

Milas'ta zeytin ve zeytinyağı alanında çalışmalarını sürdüren ve yaklaşık 1200 üyesi bulunan S.S. 153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi'nde görev değişikliği yapıldı.

Yapılan değişiklik ile ilgili olarak basın açıklaması gerçekleştirildi.

S.S. 153 Nolu Milas Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Kamil Gül, kooperatif müdürü Emin Öngel'in emekli olduğunu ve bu nedenle görev değişikliği yapıldığını belirterek, "Emin Öngel beyin emekli olması ve bizden ayrılması nedeniyle yerine kooperatifimizde muhasebeci olarak göreve başlayan ve daha sonra müdürlüğe terfi eden, ama Emin bey görevde olduğu için de muhasebe bölümüne devam eden Elin Alpay arkadaşımız müdürlük görevine getirilmiştir. Bundan sonra 153 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifimizin Müdürü Elin Alpay'dır. Elin Alpay, uzun zamandan beri kooperatifimizde görev yapıyor. Emin beye de yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve mutluluk diliyoruz. Bizim temennimiz göreve başlayan arkadaşlarımızın ortaklarımıza en iyi şekilde hizmet vermesidir. Elin Alpay'a yönetim kurulu olarak başarılar diliyoruz" dedi.

Yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen basın açıklaması sırasında yeni müdür Elin Alpay da kısa bir açıklama yaparak öz geçmişi hakkında bilgi verdi.