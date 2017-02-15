Milas’ya Muhtarların Sorunlarını Dinlediler

Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gerçekleştirdikleri toplantıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yaşanan sorunları...

Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gerçekleştirdikleri toplantıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, yaşanan sorunları muhtarlardan dinledi.

Dün Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda; Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas'taki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Saat 10.00'da gerçekleşen toplantıya, mahalle muhtarların katılımı yoğun oldu.

Mahalle muhtarları toplantısına; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Belediye Başkan Yardımcıları Faik Karagöz ve Zeynep Mat, Milas Kaymakamlığı personeli, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Muhtarların kendi mahallelerinde yaşanan sorunları dile getirdiği toplantıda, kurum amirleri kendilerine ait alanda yaşanan problemleri ve yapılması gereken hizmetleri not aldı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, muhtarlarla buluşmasında şunları kaydetti "Muhtarla buluşmamızda, özellikle muhtarlarımızın hizmet alma noktasında yaşanan sıkıntıları ve sorunların çözüm aşamasında hangi çalışmaların yapıldığı ve eksikliklerin neden kaynaklandığını kurum amirlerimizden öğreneceğiz. Önceden aktarılan sorunların hangi aşamada olduğunu yetkili amirler muhtarlarımıza aktaracak. Kurum amirlerimiz, bu konularda bilgilendirme yapacaklar ve muhtarlarımız sıkıntılarını kurum amirlerine iletecekler. Ben, yaşanan sorunların ve çözümlerin takipçisi olacağım. Muhtarların Devletin en ücra köşedeki vatandaşa hizmet götürebilmesi noktasında çalışmalarımı yapacağım. Mahalledeki yaşayan vatandaşların sorunlarını ve ihtiyaçlarını takip etmek, sonuçlandırmak için muhtarlar görevlidir. Vatandaşlarımızın daha kaliteli hayat sürmesini temenni ediyorum."

Arslan'ın konuşmasının ardından kurum amirleri, muhtarların sorunlarını tek tek not aldı. Önceden iletilen sorunların çözüm aşamasıyla ilgili kurum amirler tarafından muhtarlara bilgi verildi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, mahalle muhtarlarının alt yapı sorunlarıyla ilgili sorunlarını dinledi. Tokat, gereken çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Toplantı, karşılıklı konuşmaların ardından son buldu.