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Millet 15 Temmuz’un İkinci Gününde Yine Meydanlardaydı

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Millet 15 Temmuz’un İkinci Gününde Yine Meydanlardaydı
15 Temmuz hain darbe girişimini 1. yılı dolayısıyla düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün ikinci gününde Eskişehirliler meydanları boş bırakmadı.

15 Temmuz hain darbe girişimini 1. yılı dolayısıyla düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün ikinci gününde Eskişehirliler meydanları boş bırakmadı.

Eskişehir'de 15 Temmuz gecesi tutulan nöbet, bu gece de devam etti. Vilayet meydanından devam etkinlikte, binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu.

Demokrasi ve Milli Birlik Gününün kapanış konuşmasını yapan Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, "Bu millet tankların karşısına çıkarak, silahlara siper olarak memleketin bölünmesini önledi" dedi.

Hainlerin yaptığı palanların, oyunların karşında milletin cesaretiyle, yüreğiyle meydanlarda ve onların karşısında olacağını vurgulayan Ünlü, "2 gündür tuttuğumuz nöbetlerin diğer bir anlamı da şudur, bu memleket var olduğundan beri bizim için oynanan oyunlar, bu memleketi parçalamak, bölmek için yapılan oyunlar hep var, bundan sonra da var olacaktır. Ancak bu millet, plancılara, memleketi bölmek için uğraşanlara dedi ki, siz bu memleketi bölemezsiniz, biz bu memleketi böldürmeyiz deyip tankların karşısına çıktı. Bugünde 15 Temmuz'un anısına 2 gündür tuttuğumuz nöbetin anlamı da şudur. Siz ne plan yaparsanız yapın, siz ne oyun oynarsanız oynayın biz cesaretimizle, yüreğimizle meydanlardayız ve sizin karşınızdayız. Bu memleketi asla böldürmeyeceğiz, asla siz yem etmeyeceğiz. Siz ne zaman plan yaparsanız, ne zaman uygulamaya kalkarsanız işte bugün bütün Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de her zaman dimdik ayaktayızdır bu. Bu hainlere karşı 2 gündür verdiğimiz aynı cevaptır. Yine hainlik yaparlarsa yine karşılarında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milletin, vatanın bölünmemesi için geçen sene olduğu gibi bu sene meydanlara akın ettiğini ifade eden Ünlü, "Sizler bütün Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de bu vatanın bölünmez bütünlüğü için nöbetlerini geçen yıl 27 gün tuttunuz, bu sene 2 gün birlikte olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz birlik ve beraberliğimizi bölmediğimiz, kaybetmediğimiz sürece, içte ve dıştaki hainler ülkemiz üzerindeki emellerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Kişisel, siyasi hırslarımızı bir kenara bırakıp bir bütün olarak, bu memleketin birliğini ve bütünlüğünü 2 gün burada tuttuğumuz gibi her zaman sahip çıkacağız" diye konuştu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü İl Başkanı Dündar Ünlü'nün konuşmasının ardında sona ererken, etkinlikte Ak Parti Milletvekili Harun Karacan, Parti il ve İlçe yöneticileri, Belediye Başkanları da yer aldı.

Millet 15 Temmuz’un İkinci Gününde Yine Meydanlardaydı

Millet 15 Temmuz’un İkinci Gününde Yine Meydanlardaydı

Millet 15 Temmuz’un İkinci Gününde Yine Meydanlardaydı

Millet 15 Temmuz’un İkinci Gününde Yine Meydanlardaydı

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