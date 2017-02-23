'Millet iktidarını güçlendirecek'

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 16 Nisan Pazar günü yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasında milletin "evet" diyeceğine inandıklarını bildirdi

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 1982 Anayasasının askeri darbe anayasası olduğunu, artık Türkiye'nin gelişmesi ile ihtiyaçlarına cevap vermediğinden Türk demokrasisine yakışmadığını belirtti.

Daima milletin iradesine saygı duyarak, ferasetine güvendiklerini aktaran Öztürk, açıklamasında şunları ifade etti: "Türkiye 16 Nisan tarihinde yapılacak anayasa referandumuna emin adımlarla yürüyor. Bu referandum, sadece anayasanın belli maddelerini değiştiren bir oylama değildir. Bu referandum, millet iktidarını daha da güçlendirecek, vesayete son verecek, Türk siyaset tarihinin önemli bir dönüm noktası olacaktır. Halen yönetildiğimiz 1982 Anayasası askeri darbe anayasası olup artık Türkiye'nin gelişmesine, ihtiyaçlarına cevap vermemekte, Türk demokrasisine yakışmamaktadır. Bugün yürürlükte olan parlamenter sistem darbeciler tarafından kurgulanmıştır. Biz daima milletimizin iradesine saygı duyuyor, milletimizin ferasetine güveniyoruz. 16 Nisan'da da milletimizin 'evet' diyeceğine inanıyoruz."