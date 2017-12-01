CHP Samsun İl Başkanı Akcagöz, milletin sefalet içinde olduğunu öne sürererek, " Memleketin durumu ortada "dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz, CHP Ayvacık İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongrede mevcut başkan Halil İbrahim Güven tazelerken, Akcagöz gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akcagöz, " Memleketin durumu ortada. Millet sefalet içinde. Ama tam aksine birilerinin durumu fevkalade iyi. Daha ne kadar rezilliğe batacağız hiç bir fikrim yok "dedi.

Akcagöz, " Ülkenin itibarı, mahkemelerde yargılanıyor. Bir süre suskun kaldılar ama artık diyecek söz de bulamıyorlar. Buna üzülmeyen, buna kafa takmayan tek bir kişi olamaz. Reza Sarraf, şakıdıkça şakıyor. Konuştukça, itibarımız yerle bir oluyor. Hani Reza, hayırsever iş adamıydı. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ardından kendisine plaket verenler hala hükümette. Hiç de utanmaları yok. Milyon dolarlık yolsuzluk, bırakın Türk tarihini, insanlık tarihinde görülmüş değil. Anlaşılan o ki, yoksulun sırtından doyan doyana "diye konuştu. Feride İÇKİLLİ