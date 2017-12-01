  • BIST 103.559
  • Altın 161,268
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C

Millet sefalet içinde

»
Millet sefalet içinde
CHP Samsun İl Başkanı Akcagöz, milletin sefalet içinde olduğunu öne sürererek, " Memleketin durumu ortada "dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz, CHP Ayvacık İlçe Kongresi’ne katıldı. Kongrede mevcut başkan Halil İbrahim Güven tazelerken, Akcagöz gündeme dair açıklamalarda bulundu. Akcagöz, " Memleketin durumu ortada. Millet sefalet içinde. Ama tam aksine birilerinin durumu fevkalade iyi. Daha ne kadar rezilliğe batacağız hiç bir fikrim yok "dedi. 

Akcagöz, " Ülkenin itibarı, mahkemelerde yargılanıyor. Bir süre suskun kaldılar ama artık diyecek söz de bulamıyorlar. Buna üzülmeyen, buna kafa takmayan tek bir kişi olamaz. Reza Sarraf, şakıdıkça şakıyor. Konuştukça, itibarımız yerle bir oluyor. Hani Reza, hayırsever iş adamıydı. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ardından kendisine plaket verenler hala hükümette. Hiç de utanmaları yok. Milyon dolarlık yolsuzluk, bırakın Türk tarihini, insanlık tarihinde görülmüş değil. Anlaşılan o ki, yoksulun sırtından doyan doyana "diye konuştu. Feride İÇKİLLİ 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şahin'den Bylock çıkmadı01 Aralık 2017 Cuma 17:06
  • Acemi askerler yemin etti01 Aralık 2017 Cuma 16:52
  • Kasaplardan yerli et tüketimi için çağrı01 Aralık 2017 Cuma 16:35
  • İbadethanelere 43 milyon liralık destek01 Aralık 2017 Cuma 16:27
  • Atakum'a 'Akıllı ilçe' vizyonu01 Aralık 2017 Cuma 15:48
  • Yol ve su konusunu konuşmamalıyız01 Aralık 2017 Cuma 15:32
  • Cezayir'de öğrendiği iş, hayatını değiştirdi01 Aralık 2017 Cuma 14:31
  • Samsun'da yaşayan mülteci sayısı şok etti!01 Aralık 2017 Cuma 11:30
  • Armada Okulları'nda hedef 'Mutlu Bireyler'01 Aralık 2017 Cuma 10:45
  • Eğitim kampüsüne onay çıktı30 Kasım 2017 Perşembe 22:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti