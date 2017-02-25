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“Millet Ve Milliyetçilik” Konferansı

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“Millet Ve Milliyetçilik” Konferansı
Türk Ocakları Samsun Şubesi tarafından "Millet ve Milliyetçilik" başlıklı konferans düzenlendi.

Türk Ocakları Samsun Şubesi tarafından "Millet ve Milliyetçilik" başlıklı konferans düzenlendi.

Öğretmenevi Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Öksüz konuşmacı olarak katıldı. Türk Ocakları Samsun Şube Başkanı Doç. Dr. Serkan Şen, öğretim üyeleri ve vatandaşların hazır bulunduğu konferansta millet ve milliyetçilik konularından bahseden Prof. Dr. İskender Öksüz, "Her yer millet kaynıyor, milletler ayağa kalkıyor, millet baş mesele olmuş durumda. Bizde çeşitli ön yargılı fikir reklamcıları tam tersini söylüyorlar, "millet artık bitti'. Bundan 10 yıl önce milliyetçiler hakkında bir televizyon programında milliyetçileri stüdyoda oturtmuşlar, programcı da bir uzmanla konuşuyor; programı şu sözle bitirdiler "umarım 10 yıl sonra da böyle bir program yapmak zorunda kalmayız çünkü 10 yıl sonra milliyetçilik kalmayacak'. Sosyalist arkadaşlardı bunlar. Biliyorsunuz Sosyalizm büyük çapta sizlere ömür. Siyasi İslamcılık vardı o da bugünlerde kendini iyi hissetmiyor. Globalizm biraz kısa ömürlü oldu. Genetiğinde bir problem vardı. Şu anda herkes Avrupa'da yükselen milliyetçilikten hatta aşırı milliyetçilikten bahsediyor. Yani bütün bunlar arasında sağlığı iyi durumda olan bir tek milliyetçilik var. Dolayısıyla o teşhis tamamıyla boşa çıkmış durumda. Yeni Zelandalılar ve Avustralyalılar Çanakkale'ye gelerek ataları için dua ediyorlar. Bugünkü Yeni Zelandalılar ve Avustralyalıların yüzde 75'i falan birinci dünya harbinden sonra oralara göç etmişlerdir. Fakat "biz millet olduğumuzun bilincine Çanakkale'de vardık" diyorlar. Biz onlardanız diye Çanakkale'ye geliyorlar. İşte bu milli şuur. Neye dayanıyor? Genlerimizdeki içgüdüye dayanıyor. Bu gerçek genetik mi! Değil. Şuur bu. O yüzden tıbbi olarak hiç ilgimiz olmasa bile ben Kürşad'ın soyundanım, Mete Han'ın soyundanım, Fatih Sultan Mehmet'in soyundanım, Mustafa Kemal Atatürk'ün soyundanım diyebilirim" ifadelerini kullandı.

“Millet Ve Milliyetçilik” Konferansı

“Millet Ve Milliyetçilik” Konferansı

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