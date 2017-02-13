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'Milletimiz 16 Nisan'da en güzel cevabı verecek'

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'Milletimiz 16 Nisan'da en güzel cevabı verecek'
Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "15 Temmuz'da milletimiz ile birlikte darbeye nasıl karşı durduysak, referandumda da Türkiye'nin büyümesine hayır diyenlere en güzel cevabı vereceğiz" dedi

Canik Belediye Başkanı Osman Genç tarafından düzenlenen Canik İstişare Toplantısı Canik Kültür Merkezi'nde yapıldı. Başkan Osman Genç'in yanısıra AK Parti Canik İlçe Başkanı Ercan Eler, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, AK Parti İlçe Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Korucu, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Asma ile mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, belediye tarafından ilçe genelinde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar ele alınırken, Başkan Genç, 16 Nisan'da yapılacak yeni anayasa referandumuna dikkat çekti.

İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin yönetim sistemini değiştirme konusunda bugün önemli bir kavşağa ulaştığını belirten Başkan Osman Genç, "16 Nisan'da yönetim sistemimizi değiştirmek için millet olarak sandık başına gideceğiz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da milletimizin iradesinin ve kararının başımızın üstünde yeri vardır. Ben 16 Nisan'da tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için evet diyorum. Referandum sürecinde kapı kapı, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarımıza Yeni Türkiye davasını en güzel şekilde anlatarak 'Yeni Türkiye' için destek isteyeceğiz" dedi.

SON SÖZÜ MİLLETİMİZ SÖYLEYECEK

Referandumdan çıkacak 'evet' sonucunun 15 Temmuz'un cevabı olacağına vurgu yapan Başkan Genç, "16 Nisan'da sandık halkımızın önüne Cumhurbaşkanlığı sistemi ve yeni anayasa için konulacak. 15 Temmuz'da olduğu gibi son sözü yine aziz milletimiz söyleyecek. Artık söz de, yetki de, karar da, irade de, mühür de milletimizin elindedir. Milletimiz ne yapacaklarını çok iyi bilir. 15 Temmuz'da milletimiz ile birlikte darbeye nasıl karşı durduysak, referandumda da Türkiye'nin büyümesine hayır diyenlere en güzel cevabı vereceğiz" diye konuştu.

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