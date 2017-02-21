MİLLETİN İRADESİ, İKTİDARA GELECEK

HedefHalk Gazetesi, Terme Belediye Başkanı AK Partili Şenol Kul ile Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni içeren 16 Nisan'da yapılacak referandumu konuştu. Başkan Kul, "Milletin iradesi iktidara geliyor. Ülke olarak önemli bir adım" dedi

Samsun’un Terme İlçesi Belediye Başkanı Şenol Kul, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi bugün dış güçlerin gerek ekonomik, gerekse de terör faaliyetlerini ülkemiz üzerinde yoğunlaştırmasından dolayı oldukça önemli bir hale gelmiştir. Ülkemizde tek elden bir yönetim modeli olacak. Biz AK Parti teşkilatı olarak, programımız dahilinde kapı kapı dolaşarak, halkımızı aydınlatacağız" dedi.

AK Partili Başkan Kul, yatırımcının kafasının rahat olacağını ve Türkiye'nin kazancının, vatandaşın kazancı demek olduğunu belirterek, "Halkımızın iradesi AK Parti'ye güveniyor, oyunu veriyor. Ama bu sistemde artık koalisyon yok. Bu tür olumsuz düşünceler yok. Yatırımcının kafası rahat olacak. Ülke önünü daha iyi görecek. Siyasi istikrar açısından bu değişiklik oldukça önemlidir" diye konuştu.

Muhalefetin düşüncesinin farklı olmasını anlayamadığını söyleyen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, şöyle devam etti: "Sistemin kişiye endekslendiğini öne sürmek, böyle anlatmak yanlış. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey seçilebilir, 5 yıl sonra bir başkası. CHP'nin endişesi bu nedenle yersiz. Bölgesel güç olmaya, daha güçlü bir parlamentoya ve milletin iradesinin meclise yansımasına Termeli seçmen yüksek oranda 'evet' diyecektir."

Terme Belediye Başkanı AK Partili Şenol Kul, HedefHalk Gazetesi’nin Anayasa Değişikliği, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Referandum'dan beklentileri ile sorulara cevap vererek, gündeme ilişkin güncel soruları yanıtladı.

HHALK: Türkiye dışarıdan ve içeriden çok ciddi şekilde saldırılara maruz kalıyor. Sizce Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi bu nedenle daha önemli hale mi geldi?

ŞENOL KUL: Cumhurbaşkanlığı Sistemi bugün dış güçlerin gerek ekonomik, gerekse de terör faaliyetlerini ülkemiz üzerinde yoğunlaştırmasından dolayı oldukça önemli bir hale gelmiştir. Bu zamana kadar Türkiye müttefiklerinin önceliklerini önemseyen bir ülke konumundaydı. Artık Türkiye'nin kendi planlarını için çalışması, söz sahibi olabilmesi gerekiyor. Bölgesel ve ekonomik olarak büyüdüğünü göstermesi gerekiyor. Doğru zaman gelmiştir.

ÜLKE OLARAK ÖNEMLİ BİR ADIM ATIYORUZ

Bu sistem elbette dış ülkelerde kaygı ve telaşlandırma yaratmıştır. Çünkü, yeni Türkiye'nin durumundan rahatsız oluyorlar. Bu nedenle bu zaman kadar dış güçler yüzünden kendi çıkarlarını bir kenara bırakmış ülke konumunda olan Türkiye'nin ilerlemesini hazmedemeyen dış güçler ülkemize yönelik her türlü saldırıyı yapmaya başlamıştır. Buradan yola çıkarak bu saldırıların önüne geçebilecek tek yönetim modeli 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'dir. Ülkemizde tek elden bir yönetim modeli olacak. Dikkat çekmek isterim. Bu sistemle ülkemizde tek bir kişinin yönetimi olmayacak. Bu sistem halkın verdiği yetkinin tek elden kullanılmasını amaçlıyor. Bu demek oluyor. 'Güçlü ve istikrarlı bir ülke' demek oluyor. Ülke olarak önemli bir adım atıyoruz.

HHALK: Anayasa Değişikliği vatandaş tarafından anlaşılabildi mı? Değişiklik yeterince anlatıldı mı? Seçmen referandumda oyunun rengini belirlerken neyi ölçü alacak?

ŞENOL KUL: Henüz AK Parti referandum kampanyasını başlatmadı. 25 Şubat'ta Ankara'ya davet edildik. Ankara'da bu start verilecek. 25 Şubat'a kadar yapılan açıklamaların hepsi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanımız Binali Yıldırım'ın, Bakanlarımızın, Milletvekillerimizin veya muhalefet partilerinin medyadan yaptığı açıklamalardır. Vatandaş şuan da bu sisteme ve değişikliğe tamamen hakim diyemeyiz. İlgisi olanlar haricinde bu sistemin içeriğini halk bilmiyor.

VATANDAŞIN ÇOK İYİ AYDINLATILMASI GEREKİYOR

25 Şubat'tan sonra sahaya çıktığımızda 18 maddeyi vatandaşımız bize soracak. Alacağı cevaplarla konuya daha hakim olacaklardır. Ve doğru kararı verecektir. Burada en önemli konulardan biri kampanya sırasında vatandaşın çok iyi aydınlatılmasıdır. Çünkü bilgi kirliliği insanların yanlış tercih yapmasına neden olabilir. Bu çok önemli. Vatandaşın her açıdan kafasındaki sorulara cevap bulması gerekir ki; ülkemiz için sağlıklı karar verebilsinler. Biz AK Parti teşkilatı olarak, programımız dahilinde kapı kapı dolaşarak, halkımızı aydınlatacağız.

HHALK: Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Anayasa Değişikliği'nde 'referandum' sürecini anlatır mısınız? Nasıl bir çalışma yapacaksınız?

SÖYLEM BİRLİĞİ İÇERİSİNDE KUCAKLAYICI OLACAĞIZ

ŞENOL KUL: Geçen hafta Antalya'da AK Parti Genel Başkanımız ve Başbakanımız Binali Yıldırım ve Bakanlarımızla beraber 2 gün boyunca bir toplantı yaptık. Orada ilk adımları attık ve '25 Şubat'ı bekleyin' dediler. Biz AK Parti teşkilatının bir ferdi olarak, genel merkezin talimatları ve Samsun İl Başkanlığı'nın koordinesinde bu tür seçim kampanyalarını yönetiriz. Burada bizim amacımız söylem birliği içerisinde kucaklayıcı ve kavrayıcı bir anlayışla bur sürecin yönetilmesidir. Biz zaten sürekli halkın içerisindeyiz. Bu süreci halkımızla görüşüyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onların görüşlerini alıyoruz ve ilgili makamlara iletiyoruz. Ama bu kampanya kapsamında gerçekleşen bir durum değil. Kampanya çok farklı bir durum. Mahalle toplantılarımız olacak. Süreç başladığı andan itibaren programımız dahilinde vatandaşın kafasındaki soruları cevaplamak için çalışmalarımıza başlayacağız.

HHALK: Anayasa Değişikliğinden Türkiye’nin kazancı ne olacak? Vatandaş zaten 14 yıldır istikrara oy veriyor. Bu değişiklikler Türkiye’yi nereye götürecek, nelerle karşılaşacağız? Vatandaşa faydaları neler?

YATIRIMCININ KAFASI RAHAT OLACAK

ŞENOL KUL: Şunu unutmamak ve altını çizmek gerekir. Türkiye'nin kazancı, vatandaşın kazancı demektir. Bir ülkenin gelişebilmesi ve büyüyebilmesi için istikrar çok önemlidir. Yatırımcı veya vatandaş, seçim sonrasında hükümet kuruldu mu, kurulmadı mı? Düştü mü, düşmedi mi? Koalisyon olur mu, olmaz mı? diye düşünmemesi gerekir. Ülkemizin bu tür olumsuzluklarla vakit kaybedecek zamanı yoktur. Evet 14 yıldır AK Parti iktidarı vardır ancak bu hep böyle olacak diye bir düşünce içerisinde olamayız. Halkımızı iradesi AK Parti'ye güveniyor, oyunu veriyor. Ama bu sistemde artık koalisyon yok. Bu tür olumsuz düşünceler yok. Yatırımcının kafası rahat olacak. Ülke önünü daha iyi görecek. Siyasi istikrar açısından bu değişiklik oldukça önemlidir.

HHALK: Ana muhalefetin Anayasa Değişikliği ile birlikte 'rejim değişikliği' ve 'tek adam yönetimi' iddiaları var. Bazı maddelere şiddetle itiraz ettiğini görüyoruz. Muhalefet özellikle de CHP neden bu kadar karşı bu sisteme? Bu eleştirilere nasıl yorumlarsınız?

ŞENOL KUL: Siyasi partilerin tercihleri olabilir. Ayrıca rejim değil, sistem değişiyor. Sistemler insanlara yardımcı olan şeylerdir. Uzlaşı kültürü ve siyasi kültür çok önemlidir. Sistemleri işleten bu iki kültürdür. Dünyada başarılı ülkelerin yönetim modellerinde baktığınızda bu iki kültürü kesinlikle görüyorsunuz. Bu zamana kadar parlamenter sistemle yönetilen Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçmesinde kaygılanacak bir durum yoktur. Muhalefet farklı düşüncede çünkü siyasi bakışı farklı. Burada dikkat edilmesi gereken şey, sistemin kişiye endekslenmemesi, böyle görülmemesi. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey seçilebilir, 5 yıl sonra bir başkası.

CHP'NİN ENDİŞESİ YERSİZDİR

CHP'nin endişesi, Türkiye'deki seçmenin büyük çoğunluğunun muhafazakar kökenli olması . Bu nedenle böyle bir algıya kapılmış olabilir ama bence bu korkuları yersizdir. Bu sistemde yüzde 51 oranı yakalayan herkes iktidara gelebilir. Örnekleyerek söyleyelim. AK Parti'nin de ve CHP'nin de çıkaracağı adayı büyük bir kesim oylayacak. Yani CHP; 'Ben yüzde 20-25'lik oyum var, ben başkan çıkaramam' düşüncesine kapılmamalı. Halkın oyu iki kişi üzerine yoğunlaşacak. Yersiz düşüncelere kapılıyor CHP. Burada her kesimin oyun birleştiğinde ciddi bir oya sahip olacaksın.

Unutmamak gerekir ki; bu sistemde Meclis başka, Cumhurbaşkanı başka olabilir. Sonuçta halkın iradesi kararı verecek. Bunun örneğini birçok ülkede görüyoruz. Bugün baktığınızda AK Parti'nin gücünden dolayı Cumhurbaşkanı da Meclis'te AK Parti'nin çoğunluğunda ise, bu yeni sistemde böyle olmayabilir. CHP'nin kaygılarını anlamlı bulmuyorum.

HHALK: Size göre parlamentonun işlevi ortadan kalkıyor mu? Yoksa Türkiye lider bir ülke olma yolunda güçlü bir Meclis'e mi kavuşuyor?

ŞENOL KUL: Bu sistemde yürütme ve yasama uzlaşmaya gidiyor. Ama uzlaşma, siyasi kültürdeki insanların bakış açısına bağlı. Bu sistem yasama ve yürütmenin ayrı ayrı çalışarak, sonuçta uzlaştırmayı beraberinde getiriyor. Zaten uzlaşı olmaz ise o zaman seçime gidilmesi gerekiyor. Burada yeniden seçime gidildiğinde sadece parlamento seçime gitmiyor. Cumhurbaşkanı kendisini de feshediyor. İnşallah bu durumlarla karşı karşıya kalmayız. Bunun güzel örneklerini görürüz. Uzlaşıyı görürüz. Birlikteliği görürüz. Bana göre bu sistemle yasama güçlenecektir. Halkımızı sandıkta gereken cevabı verecektir.

DAHA GÜÇLÜ PARLAMENTO

AK Parti, 6 ay içinde seçim ve siyasi partiler kanunun da uyum yasalarıyla iyileştirmeler yapmayı planlıyor. Uyum yasalarını görmeden bu sistemi sadece Anayasa Değişikliği çerçevesinde yorumlamak yanlış ve eksik bir düşünce olur. Şuanda en önemli bir adım atılıyor. 16 Nisan'da değişiklik oylanacak, 2019'da uygulanacak. Bugün bu sistem, halkın iradesiyle geçse de uyum yasaları yapmadan seçime gidemiyorsunuz. Dar bölge mi, daraltılmış bölge mi, ön seçim mi olacak? Uyum yasaları çıkarıldığında parlamentonun yapısı daha güçlü olacak. Bu sistem yasama için daha uzmanlık gerektiren ve daha sağlıklı kararların çıkacağı bir parlamentoya ev sahipliği yapacak.

MİLLETİN İRADESİ, İKTİDARA GELECEK

Yine altını çizerek söylemek istiyorum. Parlamentoda her gruptan insan olabileceğinden dolayı uzlaşı kültürünün oluşması oldukça çok önemlidir. Güçlü Meclis diyoruz. Şuanda parlamenter sistemde çoğunluğu olan siyasi parti meclise de yönetiyor. Bugünkü sistemde muhalefetin yasama yapma yetkisi yok. Bu sistemde Meclis'te yer alan her grup yasama yapabilme şansına sahip olabilir. Yeni Sistemde bütün grupların Meclis'te temsil yetkisi olacak. İktidara gelmek şart değil. Dolayısıyla daha güçlü olacak. Güven oyu ortadan kalkıyor. Meclisin düşme durumu yok. Özetlemek gerekirse Güçlü Meclis'ten kastım şudur; 'Milletin iradesi, iktidara gelecek.'

HHALK: Referandumda belediye olarak nasıl bir çalışma takviminiz olacak? Ve ilçenizde hangi oranda 'evet' çıkmasını bekliyorsunuz? Bu yeni dönemde Belediye Başkanları'nın rolü ne olacak?

ŞENOL KUL: Aslında Türkiye'de 1963'den beri Başkanlık Sistemi belediyelerde uygulanıyor. Terme'de ülkemizin ortalaması üzerinde 'evet' çıkacağını düşünüyorum. Biz teşkilatımızın liderliğinde toplantılarımız ayarlayarak, halkımızı aydınlatacağız. Ama tercihi burada yine halk yapacak. Biz onların kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldıracağız. Halkın kararına hepimizin saygı duyması gerekiyor. Buradaki en önemli konulardan biri de ülkede istikrar sağlandığında Cumhurbaşkanı-Meclis ve Belediyelerin güçlenmesiyle beraber, belediyeler planlamalarını daha iyi yapacak. İktidar değiştiğinde belediyeler etkileniyor. Daha uzun vadeli planlar yapmamıza imkan sağlayacağını düşünüyorum.

HHALK: MHP'nin Meclis'te yeni anayasaya desteğini gördük. Sandıkta da MHP'li seçmenin tam desteği olur mu? CHP'li seçmenden de 'evet' bekliyor musunuz?

ŞENOL KUL: Net ifade etmek isterim ki; CHP'li seçmelerden 'evet' çıkacaktır. Bu parti oylaması değil. Bu hükümetin 'yönetim sistemi' değişikliği. MHP'nin parti olarak vermiş olduğu bir karar var. Taban ne kadar uygular ne kadar uygulamaz bizim AK Partili bir belediye başkanı olarak bunu yorumlamamız etik olmayabilir. Ama Türkiye'deki genel eğilim nedir? Seçmen partisinin kararlarına genel olarak uyar. Parti tabanı, kararını 'doğru' vereceğinden eminim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi 'Önce ülkem, sonra partim.' Bu bir parti meselesi olmadığından dolayı Sayın Bahçeli ülkenin geleceği için doğru kararı vermiştir, parti tabanının da liderlerinin arkasından gelecektir.

HHALK: CHP'li seçmen size göre 'evet derse' neye 'evet' der?

ŞENOL KUL: CHP'li seçmenin 'evet' demesindeki altında yatan tek şey, ülkesinin geleceğini düşünmesidir. Bu sistem ülkenin menfaatine olan bir sistemdir. Bakınız bir kişi üzerine kurulmuş bir sistem olarak algı yaratılırsa, CHP'li seçmenin tercihi 'hayır' olur. Ancak yönetim sisteminin ülke geleceğine katkısını görürlerse, istikrarın sağlanacağına inanırlarsa 'evet' der. Bu kampanya döneminde CHP'lilerin veya diğer partililerin kafasında soru işaretleri kalmazsa ise, bu ülke üzerinde 'evet' çıkma olasılığı çok yüksektir. Biz CHP'nin de kapısını çalacağız. Sistemi anlatacağız. CHP'li seçmen şunu düşünmeli. Bir gün bu sistemde siz de iktidar olabilirsiniz. Onun için CHP'lileri de 'evet' demeye davet ediyorum.

HHALK: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ki sisteme oranla yeni sistemde daha az bir yetkiye bürünüyor baktığınızda? En önemlisi halka hesap verecek. Sahaya çıktığınızda vatandaşın Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili size soracağı ilk soru ne olur? Bu sistem 'tek adamlılık' sistemi midir?

ŞENOL KUL: Dediğimiz gibi bilgi kirliliği var. Bizim sahada vatandaşı aydınlatmamız gerekiyor. Eğer insanlar net bilgileri elde edemez, kafasındaki soruları gideremezse, doğru kararı veremezler. Örneğin, Amerika'da Başkanlık Sistemi'nin gelmesinin tek sebebi kraliyete karşı gelmektir. Amerika'da 13 eyalet İngiltere'den bağımsızlıklarını alıyorlar. Düşünüyorlar? 'Konfederasyon mu kuralım, federasyon mu kuralım. Biliyorsunuz konfederasyon ayrı ayrı görüşlerin bir çatıda buluştuğu topluluk. Federasyon ise ayrı eyaletlerin federal bir hükümetin çatısı altında toplanması demektir. Sonuçta şunu diyorlar. O dönemin güçlü ülkelerinden İngiltere, Fransa ve İspanya'ya karşı bir arada olmalıyız. Bir arada olmak için nasıl bir sistem getirmeliyiz. Bir liderde buluşmamız lazım. Kraliyeti de karşılarına almaları lazım. O zaman diyorlar ki; bizim bir krala daha ihtiyacımız yok. Bizim başkana ihtiyacımız var. Başkanı da dengelemek için güçler-kuvvetler ayrılığı yapıyorlar. Yani yürütme, yasama ve yargıyı ayırıyorlar. Bir anlamda dengeliyorlar.

DENGE-FREN SİSTEMİ İYİ KURULMALI

Tabii ki; bizdeki Amerika Sistemi değil. O nedenle Amerika'da bu sistem, diktatörlüğe veya tek adamlığa yol açmamış. Başka ülkelerde açmış olabilir ama kakarsanız Hitlere, parlamenter sistemden gelmiş bir yönetim. Parlamenter sistemde de Başkanlık Sistemi'nde de bunu insanların yanlış kullanma durumu söz konusudur. Bunun bir çok ülkede örnekleri vardır. Ama bu örneklerden yola çıkarak ancak insanları şunu iyi bilmelidir. Başkanlık eşittir tek adamlık demek değildir. Biz de yürütme tek elde toplanıyor ancak yürütmenin bir çok dengesi var. Buradaki en önemli konu denetleme-denge-fren sisteminin iyi kurulmasıdır. Bu sistem kurulduğu andan itibaren şuandaki sisteme göre Cumhurbaşkanı'nın istediği yapma olasılığı daha düşüktür. Yine tekrarlıyorum. Halkımız detayları bilmiyor. Kaygılar dolayısıyla atıyor. Öğrendikçe, uygulamalara baktığınızda, maddelerin açık olduğunu görüyorsunuz.

HedefHalk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aziz Yener Cabbar, Yazı İşleri Müdürü Ragıp Göker ve Halkla İlişkiler ve Reklam Müdürü Feride İçkilli'yi misafir eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkındaki görüşlerini açıkladı. HedefHalk Gazetesi ekibinin sorularını yanıtlayan Başkan Kul, "Terme'den Türkiye ortalamasının üzerinde bir 'evet' çıkar" dedi.

HHALK: Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde Türkiye'nin 'bölgesel güç, ekonomik' olarak yeni rolü ne olacak?

ŞENOL KUL: Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'ndan ortaya çıkan bir ülke. Türkiye istediği gibi, çıkarlarına göre yönetilmedi. O günkü şartlarda birçok şeyi kabullendi. Artık Türkiye, geçmişte yaşanan olumsuzluklara rağmen 14 yıldır AK Parti iktidarı dönemlerinde yeni bir sayfa açmıştır. Ve güçlü bir ülke konumundadır. Türkiye'nin bu sistemle bölgesel güç olacağı aşikardır. Bunun için de etkin, istikrarlı bir yönetim modeline ihtiyaç vardır. O sistemde Cumhurbaşkanlığı Sistemi'dir.

EKONOMİK VE BÖLGESEL GÜCÜ ANCAK BİZ ELDE EDEBİLİRİZ

Bakınız konuşmam esnasında hiç kişiden bahsetmedik, sistemden bahsettik. Dediğimiz gibi bu sürecin bireyselleştirilmesi , tercihlerin o zaman sisteme değil kişiye gitmesine neden olur. Oysa Türkiye bunu aştığı anda önündeki tüm engeller kalkacaktır. Ekonomik, bölgesel bir güç olacaktır. Özellikle belirtmek isterim, bu gücü Türkiye'ye kimse vermez, biz kendimiz bu gücü ancak elde ederiz. Bunun için bu sistem çok doğru bir sistemdir. Biz ekonomimizle, birlikteliğimizle bu sistemde gücümüzü ortaya koyduğumuz zaman dış güçlerde bizim gücümüzün farkına varacak ve kabul edeceklerdir. Bu Yeni Türkiye için atılmış çok büyük bir adımdır.

HHALK: Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde açıklanan oldukça önemli 7 maddeden söz etmek gerekirse, Kalıcı Siyasi İstikrar (Koalisyon Dönemi Kapanıyor), Hızlı ve Etkili İcraat, Güçlü Yasama Güçlü İcraat, Güvenli ve Huzurlu Türkiye, Güçlü Meclis Güçlü Temsil, Birlik ve Uzlaşma, Güçlü Yönetim Güçlü Türkiye'den kasıt nedir?

ŞENOL KUL: Bu sistemde garanti olan 'kalıcı istikrardır.' Vatandaş yürütmeyi seçeceği için hesabını soracağı kişiyi de biliyor olacak. Cumhurbaşkanı bu sistemle artık halkla sorumlu hale geliyor. Seçmen Cumhurbaşkanı'na hesap sorabilecek, gerekirse bir daha seçmeyecek, gerekirse güven oyunu tekrar verecek. Artık bahane kalmıyor. Cumhurbaşkanı çeşitli bahanelerin arkasına saklanamıyor. Her şey ortada. Yürütme tek elde toplandığı için etkin ve hızlı karar verme ve uygulama söz konusu. İcraat yapma zamanı. Yeni sistemde yasamada yer alan milletvekillerinin profilleri değişecek. Yasa yapılırken, vatandaşın taleplerin i göz önüne alınacak. Artık milletvekili de sorumlu ve halka hesap verir durumda olacak.

GÜÇLÜ BİR YÖNETİM OLURSA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE OLUR

Burada en önemli şey, sistemin çok iyi işlemesidir. Vatandaşın tercihleri parlamentoya yansıyacak. Cumhurbaşkanı'na da yansıyacak. Seçim için uyum yasaları hazırlandığında, eski sistemde İstanbul'u örnek verirsek, oyunu kullanıyorsun ancak kimi seçtiğini bilmiyorsun. Bu sistemde böyle bir şey olmayacak. İstediğinizi Meclis'e göndereceksin. Kime oy verdiğini bileceksin. Hesap sorabileceğine oy vereceksin. Daha güçlü temsil söz konusu bu sistemde. Bu sistemin iyi işleyebilmesi için Cumhurbaşkanı ve yasamanın uzlaşı içerisinde olması önemlidir. Bu sistem birlik, dayanışma ve uzlaşıya eden teşvik bir sistemdir.

Güçlü bir yönetim olursa güçlü bir Türkiye olur. Benim en büyük beklentim, güçlü, istikrarlı bir yönetim sahip olmaktır. Her kesimin beraber birlik içerisinde yaşadığı bir ortamın oluşmasıdır. Biz vatandaşın her türlü kararına saygılıyız. Söz milletin karar da milletin. Huzur, güven ve güzel bir atmosferde geçen bir kampanya süreci olmasını diliyorum. Tercihimiz 'evet', kim kazanırsa kazansın Türkiye kazansın.

HIZLI VE KESİNTİSİZ İCRAAT DÖNEMİ

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın önderliğinde AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca, "Kutlu Yürüyüş Yolunda Şehir Şehir Kalkınma" sloganıyla Antalya'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "16 Nisan'da yapılacak referandumda 'evet' çıkacak ve Türkiye’nin önü açılacak. Siyasi istikrar kalıcı hale gelecek. Hedeflerimize daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. İcraatlar hızlı ve kesintisiz olacak" dedi.

ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE GÜÇLÜ HÜKÜMET SİSTEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Hızlı ve etkili yönetim; ekonomik büyüme, refah ve kalkınmanın garantisi olacak" diyen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Yasama (meclis) ve yürütme (hükümet) güçlenecek. Güçlü hükümet, huzurun, güvenliğin ve özgürlüğün teminatı olacak. Meclis asli işlevi olan yasa yapmaya odaklanacak. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçileceği için siyasette birliktelik artacak, kutuplaşma azalacak. Güçlü hükümet sistemi, ülkemizi bölgesinde ve küresel siyasette daha etkili bir konuma yükseltecek" diye konuştu.