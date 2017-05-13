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Milletvekili Açıkgöz, “Fedakâr Annelerimizin Günü Kutlu Olsun”

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Milletvekili Açıkgöz, “Fedakâr Annelerimizin Günü Kutlu Olsun”
AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz anneler günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz anneler günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz anneler günü nedeniyle yayımlamış olduğu mesajında, "Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik abidesi olan gücümüze güç, umudumuza umut katan, varlığıyla bizleri çepeçevre kucaklayan eli öpülesi annelerimizin, bizler üzerinde emeği büyüktür" dedi.

Açıkgöz mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bir evlat olarak onlar için ne yapsak azdır. Kutsal bir emanetçi olan annelerimiz için Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)" in "Cennet, anaların ayakları altındadır" hadisi, annelerimizin bizler üzerinde ne kadar ödenemez hakları olduğunun en güzel göstergesidir. Saygıyı, sevgiyi, şefkati, merhameti yaşayarak ve yaşatarak öğreten, hakları ödenmez annelerimizdir. Annelerimiz bizim için bir gün değil, her an önemlidir, en büyük sığınamığızdır. Başta şehitlerimizin ve gazilerimizin annelerinin ellerinden öpüyor, şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Yüreği sevgi ve merhamet dolu, Anadolu" muzun fedakâr annelerinin; beni yetiştiren, bugünlere gelmem için emek veren annemin çocuklarımın annesi kıymetli eşimin ve tüm annelerimizin "Anneler Günü" nü kutluyorum."

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