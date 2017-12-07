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Milletvekili Açıkkapı; Abd Tarihi Gerçeklerden Uzak Bir Karar Almıştır"

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Milletvekili Açıkkapı; Abd Tarihi Gerçeklerden Uzak Bir Karar Almıştır"
AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı;" ABD bu kararıyla tarihi gerçeklerden uzak bir karar almıştır, ancak bu karar ölü bir karar olarak tarihteki...

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı;" ABD bu kararıyla tarihi gerçeklerden uzak bir karar almıştır, ancak bu karar ölü bir karar olarak tarihteki yerini alacaktır" dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını kınadı. ABD ve Trump'ın tarihi gerçeklerden uzak bir karar aldığını aktaran Açıkkapı, bu kararın ölü bir karar olarak tarihte yerini alacağını kaydetti.

ABD'nin Filistin'in tarihsel gerçeklerini gözardı ederek sorumsuzca davrandığını aktaran Milletvekili Açıkkapı,"Bu karar uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler kararlarının açık bir ihlalidir. Kudüs'ün, İsrail tarafından ilhakı ve işgali uluslararası toplum ve BM tarafından ret edilmektedir. 1967 yılında Filistin'in Başkenti Doğu Kudüs'ün işgali ile başlayan zulüm bitmelidir.Bağımsız ve egemen bir Filistin ile ancak kalıcı barışı tesis etmek mümkün olacaktır. Bu husus BM güvenlik daimi konseyi tarafından da defalarca vurgulanmıştır" dedi.

Filistin'in bağımsızlığını mutlaka kazanacağını dile getiren Açıkkapı açıklamasının devamında," Filistin'in bağımsızlığını kazanması tarihi, vicdani ve beşeri ve ahlaki bir zorunluluktur. ABD bu kararıyla bölgede zaten var olan karmaşıklığı içinden çıkılmaz bir hale getirecek tarihi bir hata yapmış, barış sürecini bitirecek bir karara imza atmıştır. ABD artık bu kararıyla barış sürecindeki arabulucu rolünden uzaklaşmış ve taraf olmuştur. ABD, BM içerisindeki konumunu unutarak BM hukukunu da ihlal etmiştir" ifadelerine yer verdi.

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