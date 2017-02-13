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Milletvekili Altunyaldız, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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Milletvekili Altunyaldız, Öğrencilerle Bir Araya Geldi
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, ilkokul öğrencileriyle...

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Şehit Erol Olçok İlkokulu'nu ziyaret eden AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, sohbet ettiği öğrencilere hediyeler dağıttı. Okumanın önemine değinen Altunyaldız, "Okursak öğrenebiliyoruz. Okursak ancak önümüzü aydınlatabiliyoruz. Okursak başkalarına faydalı olabiliyoruz. Okursak gerçekten hayatı, yaratanı, yaratılanı öğrenebiliyoruz ve hayatımıza yön verebiliyoruz. Tabi bu okuma sevgisiyle başlıyor. Bu ve bu yaşlarda okuma sevgisi edinebilirsek okuyabiliyoruz. İkincisi de değerler eğitimi...Ancak değerlerimizi bizi biz yapan değerlerle biz olmakla küresel bilgiyi ve beceriyi birleştirebilirsek gerçekten bu topraklardan yeni bir medeniyeti inşa edebileceğimizi düşünüyoruz. İşte burada biz bunu gördük" dedi.

Okuldan memnun ayrıldığını dile getiren Ziya Altunyaldız, "Ben Şehit Erol Olçok İlköğretim Okulunda gördüklerimden çok mutlu oldum. Eğitim anlayışından mutlu oldum. Gördüğüm atmosferden mutlu oldum. Müdür-öğretmen, müdür-öğrenci ilişkisinden ve kaynaşmadan, ortak ruhtan, sevgi ruhundan mutlu oldum. Ben bu vesileyle hocamıza teşekkür ederim. Çocuklarla birlikte olduk, onların sevgisini hissettik. Onların yüreğini hissettik. Küçük yürekler kocamandı. Sınıfa girdiğimizde herkes yanına davet etti ve buraya oraya oturmamızı istedi. Doğrusu çok mutlu bir andı benim için. Sınıfta bencillik yoktu, paylaşım vardı. Bu çok önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Altunyaldız, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Milletvekili Altunyaldız, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Milletvekili Altunyaldız, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Milletvekili Altunyaldız, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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