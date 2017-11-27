Milletvekili Aydemir: “Mesele Türkiye, Mesele Millî İradedir”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sen, ben yok aslında, vatan var, millet var ve devlet var ve tüm bu dikkatleri değerlendirecek bir Hak var. Ölçümüz...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sen, ben yok aslında, vatan var, millet var ve devlet var ve tüm bu dikkatleri değerlendirecek bir Hak var. Ölçümüz budur" dedi.

Maliye Bakanlığı 2018 Yılı Bütçe görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu son etabında genel bir değerlendirme yapan Komisyon üyesi ve AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Eser Siyasetine değindi, insan ömrünün fani devletin baki olduğuna vurgu yaparak, "Mesele, iz bırakmak; mesele, gönüllere girecek söz bırakmak; mesele, geçmişe bakacak yüz bırakmak ve mesele, gönüller yapmak" diye konuştu.

Aydemir'den rübaili değerlendirme

Maliye Bakanlığı Bütçesi görüşmelerindeki konuşmasına Yahya Kemal'in ömrü değerlendiren rübaisi ile başlayan Milletvekili Aydemir, "Yahya Kemal, ruh iklimimizi en güzel izah eden şairimiz, onunla hâli özetlemek isterim. Diyor ki: "Devretse muradınca bu cihanın sonu ne/ Hatmetse eğer o destanın sonu

ne/ Yüzyıl emelince geçse mesut olsan/Yüzyıl dahi zam olsa zamanın sonu ne?" Bir aylık zaman hakikaten göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Bu hâli bir başkası da şöyle izah ediyor: "Bir nefes almak ile vermekten ibarettir hayat/ Dikkat et, bir dem değil mi müddeti ömrü beşer?" Özü ifade eden dizeler. Geriye kalan, hakikaten, sadece eserler, yaptıklarımız, hatıralarımız. Mesele, iz bırakmak; mesele, gönüllere girecek söz bırakmak; mesele, geçmişe bakacak yüz bırakmak ve mesele, gönüller yapmak" dedi.

İnsanın fani, Hakkın baki olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, "Hepimiz faniyiz. Mahkeme kadıya mülk değil, önemli olan mülkü korumak. Bizim bir aylık süreçte tüm kayıt ve vurgularımız tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet rabiası üzerineydi. Hassasiyetimiz, vatanın birliği, milletin bütünlüğü ve devletin dirliğiydi. "Aldanırlar bizi sustu sananlar/ Susturulamaz vatan için yananlar." diyor ya şair, meselemiz buydu ve budur" ifadesini kullandı.

Aydemir'den Rabia vurgusu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Bütçe görüşmeleri son aşamasındaki konuşmasına "Sen, ben yok aslında, vatan var, millet var ve devlet var ve tüm bu dikkatleri değerlendirecek bir Hak var. Ölçümüz buydu, ölçümüz budur ve yine, hepimiz birbirimize muhtacız aslında" sözleriyle devam eden Milletvekili Aydemir, "Barikayı hakikat müsademeyi efkârdan doğar gerçeği de bunu ifade eder. Tartışırız, hatta yüksek perdeden müzakere ederiz ama ben biliyorum ki hepimizin meselesi ve önceliği aynıdır, hepimizin yolu ve ufku da. Mesele, memleket; mesele, Türkiye; mesele, millî iradedir" dedi.

Konuşmasında Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine seslenerek, görüşmeler sürecindeki yoğunluk ve tempoya teşekkür eden Milletvekili Aydemir, "Bir aylık süreçte belki zaman zaman sabrınızı da zorlayarak öngörülerimizi, tespitlerimizi paylaştık, ufkumuzu kaydettik, niyetimizi izhar ettik. Bu Komisyonun tüm üyeleri bir değeri temsil ediyor diye belledik ve bildik; elhak öyledir. Partiler değişik olsa da niyet bir, yüksek bir heyet, yüksek bir huzurdur Komisyonumuz. Bu Komisyonun her üyesi bir arif kimliğindedir, onlara söylediklerimizi de iyi niyetimizi okuduklarını da biliyoruz. Bu yüksek heyet de teslim edecektir ki "Söyleyene değil, söyletene bak." hakikatine teslimiz. Bizi söyleten, sizi söyleten vatan, millet aşkıdır, bundan eminiz. Demez mi ki ecdat: "Dinleyen, söyleyenden arif olsa gerek." Komisyonumuzun her mensubunu bu kıvamda tanıdık, müşerref olduk, mutlu olduk, memnun olduk, mesrur olduk" diye konuştu.

"'Her kim ki işinde sadık olmaz, insan demek ona layık olmaz" diyor dadaş meşrepli Ziya Paşa. Ziya Paşa muhteşem bir isimdir ve dadaştır, altını çiziyorum, öyledir" diyen Milletvekili Aydemir, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Biz de bize tevdi edilen görevin hassasiyeti içinde vekilliğimize, Komisyon üyeliğimize sadık kalmaya çalıştık. Komisyonumuzun Muhterem Başkanı Sayın Bilgiç'in şahsında müzakere ettik, istişarelerde bulunduk. Komisyon üyelerinin, katkı sunan diğer milletvekillerimizin ve dahi herkesin iyi niyetinden, yüksek seviyelerinden eminiz, hepsinden müstefid olduk, tespitlerinden, analizlerinden yararlandık. Derler ya: Mesele yeter ki memleket müreffeh olsun, mesele yeter ki gönüller hoş olsun. Hepsinden razı geldik, hepsinden Allah razı olsun. Komisyonumuz inşallah ülkemizin 2019 yürüyüşüne hizmete devam edecek, inşallah, yüksek frekansımız hep birlikte atacak. Bizim talebimiz, gönüllerimizin aynı hassasiyetlerde bir olmasıdır."