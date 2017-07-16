Milletvekili Aydemir Milli İrade Duruşunu Yorumladı

TBMM'de Milli irade ve Demokrasi nöbetini tutan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "15 Temmuz dirilişinin 1. Yıldönümünde, bu yüce millet azametini...

TBMM'de Milli irade ve Demokrasi nöbetini tutan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "15 Temmuz dirilişinin 1. Yıldönümünde, bu yüce millet azametini bir kez daha göstermiş, AK önderimizin etrafında kenetlenerek, cihana tek yürek olduğunu kaydetmiştir. Aziz milletimize medyunu şükranız" dedi.

Milli iradeden tarihi duruş

Beştepe'deki Milli İrade anıtının açılış töreninde değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Aydemir, İstanbul'dan Erzurum'a, Ankara'dan Kars'a kadar vatan sathında yüreklerini buluşturmuş milli irade duruşunu yorumladı.

Erzurum'daki Dadaşça duruş

Milletvekili Aydemir, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un "Bir zamanlar biz de millet hem nasıl milletmişiz, gelmişiz cihana medeniyet nedir öğretmişiz" vurgusu bir kez daha, şu muazzam ve muhteşem görüntüde bir kez daha açığa çıkmıştır. Yediden yetmişe herkesimden insanımızın tek millet hakikati çerçevesi içerisinde buluştuğu ve milletin hangi kıvamda olduğunu bütün bir dünyaya gösterdiği tarihi bir zaman dilimini paylaşıyoruz. Milli irade el ele gönül gönüle. Ankara'da milyonlar bir arada. İstanbul'da köprüler kapanmış milyonlarca insanımız ayakta. Erzurum'da Karayazı'dan Oltu'ya, İspir'den Karaçoban'a tüm dadaşlar meydanlarda, milli irade nöbetinde. Hain bir kalkışmayı milletçe nasıl bastırdığımızı, nasıl tek vücut olduğumuzu dünyaya gösteriyoruz. 15 temmuz hain FETÖ kalkışmasının bastırılmasını kutluyoruz hep beraber. " dedi.

Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmiş büyük bir millet var

Milletvekili Aydemir, "Dolayısıyla bu bir yıllık zaman dilimi de şunu gösterdi. Devletle, beş bin yıllık tarihi olan devletle kimse oyun oynamaya kalkmasın, bu devlet kimseye pabuç bırakmaz. Gereğini yapar ve yapmıştır. Kaldı ki çok yüksek bir liderlik söz konusu. Sayın cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmiş hakikaten kıvam sahibi büyük bir millet var. Bu milletin üzerine hesap yapanlar 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi hep altında kalırlar, bunu gördük bir yıllık zaman zarfında. Bundan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz, sürur yaşıyoruz. Milletimize medyunu şükran olduğumuzu ifade ediyoruz." yorumunu yaptı.

Bu yüce milletle dünya fethedilir

15 Temmuz Milli İrade Dirilişinin 1. Yıldönümünde tek yürek olan milyonların dünyaya bir mesaj verdiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, "Şimdi tek tek gördük biz, kundaktaki bebeğini almış gelmiş, o heyecana iştirak eden insanlarımız var. Bu milletle hakikaten, bırakınız 15 temmuz gibi hainlerin kalkışmasının bastırılmasını, dünya fethedilir, gönüller fethedilir. Ve zaten o fetih sürecindeyiz, yürekleri fethediyoruz Elhamdüllilah." dedi.