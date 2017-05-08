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Milletvekili Burhan Kuzu: “Başkanlık Sistemi 40 Yıllık Hayalim”

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Milletvekili Burhan Kuzu: “Başkanlık Sistemi 40 Yıllık Hayalim”
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Erzurum'da katıldığı söyleşide, "Başkanlık sistemi 40 yıllık hayalim" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Erzurum'da katıldığı söyleşide, "Başkanlık sistemi 40 yıllık hayalim" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Erzurum Kitap Fuarı'nda gerçekleştirilen söyleşi programı ve imza gününe katılan Anayasa Hukuku Uzmanı AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, başkanlık sistemini anlattı.

"40 yıllık hayalim" dediği Başkanlık sistemi hakkında bilgiler veren Kuzu, "Malum Türkiye'de 16 Nisan'da referandum yaptık. Bu referandum neticesinde ortaya bir rakam çıktı. Sonuç olarak bir evet kararıyla bitmiş oldu. 40 ili gezdim bu referandum sonucunun 51-52 civarında olacağını söyledim. Bu benim tam 40 yıl arkasından koştuğum bir model. Tam 40 sene aralıksız arkasından koştum bu işin ve şükür bir noktaya geldik bugün. Tam 40 sene geçti aradan ben de muradıma erdim. Bu yönetimin sağlıklı gitmesi halinde bu referandum da hayır diyen vatandaşlarımızda göreceksiniz keşke ben de evet deseydim diyecekler. Bu işin fikir babası Türkiye'de Burhan Kuzu'dur. Evvela onu bilelim. Hani Demirel'in bir sözü var ya tapulu malıma gecekondu yaptırmam diye. Bunun gibi. O dönem karşı çıkanlar bakıyorum bugün televizyon televizyon dolaşıyorlar benden çok savunuyorlar bu da beni gururlandırıyor" diye konuştu.

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