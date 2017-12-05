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Milletvekili Çaturoğlu’ndan Taşeronlara Kadro Müjdesi

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Milletvekili Çaturoğlu’ndan Taşeronlara Kadro Müjdesi
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, bugün AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Partimizin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, bugün AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Partimizin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taşeronda çalışanlara müjdeyi verdiğini belirtti.

Çaturoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Merkezi yönetimde genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarında alt işveren işçisi olarak çalışan tüm kardeşlerimiz, sürekli işçi kadrosuna alıyoruz. Yaş sınırı, eğitim şartı, asıl iş, yardımcı iş ayrımı olmayacak. Bugün, bu sabah itibariyle, kamuda çalışan taşeron işçi kardeşlerimiz bundan sonra Kadrolu işçi olacaklar.

Belediye ve İl Özel İdarelerinde, taşeron olarak çalışan kardeşlerimiz için de yeni bir düzenleme yaptık, bu kardeşlerimiz, il özel idarelerin ve belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecekler. 4/C'li kardeşlerimiz de unutmadık; 4/C kapsamında çalışanlar, 4/B kadrosuna alınıyor. Böylece, 4/C kapsamındaki çalışanlarımızın bu sorununa da bir nokta koyuyoruz.

Mevsimlik çalışan geçici işçi kardeşlerimizi de unutmadık. Yapacağımız düzenleme ile, bu işçilerimizin 5 ay 29 güne kadar olan çalışma sürelerinin 4 aya kadar daha uzatılmasını sağlıyoruz.

Her fırsatta işçinin hakkını koruyup, gözetleyen, her platformda bunu kararlılıkla dile getiren ve taşeron işçilerimizle ilgili yapılan bu tarihi reformun mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreci başından sonuna kadar büyük bir özveriyle takip eden Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni düzenlemenin kamuda çalışan tüm kardeşlerimize de hayırlı olmasını diliyorum."

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