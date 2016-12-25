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Milletvekili Demir sorunları dinledi

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Milletvekili Demir sorunları dinledi
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir, Keskin ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorunların çözümü için fikir alış verişinde bulundu

Keskin Ziraat Odası’nda mahalle muhtarları ile buluşan Milletvekili Demir, amaçlarının vatandaşların sorunlarına en kısa sürede çare bulmak olduğunu ifade etti. Demir, muhtarlarla beraber olmaktan ve birlikte çözüm yolları aramaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Siyaset yapmanın kendine göre en güzel tarafının halkın içerisinde, vatandaşla beraber, vatandaşın gündemini takip etmeye çalışması olduğunu belirten Milletvekili Mehmet Demir, “Vatandaşın derdi bizim derdimizdir diyerek elimizden gelen çabayı göstermeye çalışıyoruz. Mecliste odalarımız dolup taşıyor. Bundan çok mutlu oluyorum. İnsanların derdi var ki bizi sürekli ziyaret ediyorlar. Biz milletvekili arkadaşımla vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz” dedi.

SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞUYOR 

Öncelikli hedeflerinin Kırıkkale’ye hizmet etmek ve Kırıkkaleli vatandaşın problemini çözmek olduğuna işaret eden Demir, "Özellikle bize iletilen yol ve sulama konularında gerekli görüşmeleri yaptık. En kısa sürede inşallah bu sorunlar çözüme kavuşacak. Biz her alanda vatandaşımızın problemini kısa sürede çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugünde kısa sürede çözebileceğimiz mahallelerinizde önem taşıyan sorunların tespiti için bir araya gelmek istedim” diye konuştu.

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