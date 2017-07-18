Milletvekili Demir’e Sosyal Medyadan Hakaret Eden Sanığa 11 Ay Hapis Cezası

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir'e sosyal paylaşım sitesi üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sanık, 11 ay 20 gün hapis cezasına...

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir'e sosyal paylaşım sitesi üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sanık, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Doğanyurt nüfusuna kayıtlı şahıs hakkında İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunmuştu. Açılan dava neticesinde şahıs hakkında 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ceza, CMK'nın 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve yine CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanık hakkında 5 yıllık denetim süresi belirlenmesine karar verildi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, bundan sonra Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesaplarından kendisine yapılan mesnetsiz iftira ve hakaretlerde bulunan kişilere sosyal medya üzerinden karşılık verilmeyeceğini belirterek, kesinlikle hukuki yollara başvuracağını söyledi. Demir, bu tip şahıslar hakkında cevabın ve cezanın adli makamlar tarafından verileceğini kaydetti.